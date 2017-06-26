В десятку. "Абаза-ТВ" отмечает юбилей

Sputnik, Анжелика Бения.

В течение 10 лет менялась жизнь, страна, но все эти годы первый частный телеканал Абхазии "Абаза-ТВ" был с телезрителями: учился, сопереживал и развлекал, удивлял и заставлял задуматься.

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10 лет – это 3653 эфирных дня, 4973 информационных выпуска "Время новостей" в прямом эфире, 4920 информационных выпусков "Время новостей" в записи, можно перечислять и перечислять.

В арсенале телеканала различные программы — от информационно-новостных до развлекательных. Спрашивая жителей столицы об известных им передачах, в ответ слышала часто названия авторских программ "В центре внимания", "Время, в котором мы стоим", "Точка зрения", "Открытый прием", музыкальных передач "Райда", документальных фильмов "Из Абхазии с любовью", передачи "Постфактум", авторские программы журналиста Левона Галустяна "Опасная зона" и многие другие.

Доказать всем © Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии поздравил Руслана Хашиг с юбилеем "Абаза - ТВ"

Автор проекта "Абаза-ТВ", генеральный директор Руслан Хашиг признается, было сложно доказать себе и другим, что получится создать новое телевидение в непростое для страны время. Было серьезное противостояние, даже среди коллег, отметил Хашиг.

"Ежедневные новости, информационное вещание – жесткая машина. Что мы выдержим такую дистанцию и пройдем этот путь без срывов, набирая определенный рейтинг, – это серьезный результат. Активно развиваются Государственное телевидение, информационные агентства, социальные сети зачастую опережают все СМИ, это все конкуренция, и нужно думать, что предложить зрителю. Предложить, конечно, нужно профессионализм, спектр мнений, дать возможность зрителю самому сделать выводы, проанализировать, а для этого нужно дать больше информации", – сказал гендиректор "Абаза-ТВ".

Аналоговое вещание телеканала осуществляется через восемь телевизионных передатчиков в городах Сухум, Гагра, Гудаута, Очамчыра, Ткуарчал, Гал, Пицунда и Гячрыпш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абаза-ТВ 10 лет

Политика вещания "Абаза-ТВ" не меняется

Сегодня сложная экономическая ситуация не только в Абхазии, эти процессы напрямую влияют на журналистику, заметил Хашиг.

"Мы журналисты, и я убежден, что все понимают, что независимо от того, какая политическая сила у власти, политика вещания "Абаза-ТВ" не может измениться. Сложность еще в том, что с развитием технологий перед нами стоят серьезные задачи в плане модернизации вещания. Нужно полностью отказаться от аналогового вещания, переходить на цифры, на новые технологии, это огромные средства", – добавил Руслан Хашиг.

Критика и любовь телезрителей

Дороже всех наград и премий для "Абаза-ТВ" остаются внимание, критика и любовь телезрителей, считает шеф-редактор "Абаза-ТВ" Рустам Зантария.

"Каждый день меняются запросы, меняются мнения, есть разные точки зрения на нашу работу. Кто-то нам может сделать замечание, что мы что-то упустили, на это мы живо откликаемся, потому что критика в нашей работы очень важна. Именно благодаря критике мы стараемся делать себя лучше, делать свой продукт качественнее", – сказал шеф-редактор.

Рустам Зантария работает на "Абаза-ТВ" со дня основания, именно здесь началось его знакомство с профессиональной журналистикой.

"Я учился здесь ведению новостей. Первые мои учителя Владимир Никонов, Лиана Эбжноу. Потом постепенно приобщился и к журналистике. Как человек, окончивший исторический факультет, я был довольно далек от этого дела. В прошлом, до «Абаза-ТВ», были курсы журналистики и немного работы в "Апсныпресс", потом я пришел сюда и окунулся в мир настоящей, профессиональной журналистики, потому что основатели канала – маститые журналисты", – отметил Рустам Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абаза-ТВ 10 лет

Абаза – дом

Работа на телеканале для Элеоноры Гилоян началась ровно пять лет тому назад. Сегодня журналистка уже не представляет свою жизнь без "Абаза".

"Работа журналиста – это большая ответственность, работа на "Абаза-ТВ" — ответственность тройная. С первых дней мы работает только для зрителя. Наша основная задача – ничего не навязывать, просто дать информацию. Уход с телеканала мне кажется уже невозможным, потому что Абаза — это дом, это самый лучший шеф и прекрасный коллектив", – сказала Гилоян.

Беседы на планерке с шефом и обратная связь со зрителем – то, ради чего можно позволить иногда лишать себя сна и еды, признается Элеонора.

"Наверное, как и любой журналист, я увольняюсь в год три раза, но все это происходит мысленно. После митингов, в период сложных политических ситуаций и процессов думаю, что все, больше невозможно, у меня окоченели руки, я не ела двое суток, но потом на планерке в беседе с шефом все меняется", – добавила журналистка.

Напомним, что 11 ноября 2011 года телеканал "Абаза-ТВ" был включен в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Абхазии. Учредитель телекомпании "Абаза-ТВ" – Беслан Бутба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абаза-ТВ 10 лет

Цифровое вещание телеканала "Абаза-ТВ" осуществляется через СП "Экран" и интернет провайдера "Система". Интернет вещание на сайте abaza.tv.



