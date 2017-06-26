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Абаза это дом: сотрудники "Абаза-ТВ" рассказали о своей работе

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Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

26 июня 2007 года – дата рождения телеканал "Абаза-ТВ". В течение 10 лет менялись передачи, стиль вещания, люди, но неизменным оставалось стремление телеканала идти в ногу со временем и быть на высоте.

В течение 10 лет менялась жизнь, страна, но все эти годы первый частный телеканал Абхазии "Абаза-ТВ" был с телезрителями: учился, сопереживал и развлекал, удивлял и заставлял задуматься.

Подробнее об этом читайте здесь>>

10 лет – это 3653 эфирных дня, 4973 информационных выпуска "Время новостей" в прямом эфире, 4920 информационных выпусков "Время новостей" в записи, можно перечислять и перечислять.

В арсенале телеканала различные программы — от информационно-новостных до развлекательных. Спрашивая жителей столицы об известных им передачах, в ответ слышала часто названия авторских программ "В центре внимания", "Время, в котором мы стоим", "Точка зрения", "Открытый прием", музыкальных передач "Райда", документальных фильмов «Из Абхазии с любовью», передачи "Постфактум", авторские программы журналиста Левона Галустян "Опасная зона" и многие другие.




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