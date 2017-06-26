Воплощенный проект Руслана Хашиг: 10 лет "Абаза-ТВ"

Роберт Джопуа.

Идея создать новый телеканал, по словам генерального директор "Абаза-ТВ" Руслана Хашиг, родилась после прошедших президентских выборов, которые начались в октябре 2004, а завершились в январе 2005 года. Затея, отметил он, была рискованной, но, несмотря на это, были брошены все силы на то, чтобы воплотить ее в реальность.

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"Когда ты в 45 лет, в зрелом возрасте, имея определенный опыт работы в журналистике, оказываешься в непонятной, странной ситуации, ты начинаешь думать и о самых нереализуемых проектах. Так было и с проектом "Абаза-ТВ", — сказал Хашиг.

Для реализации проекта Руслану Хашиг была необходима финансовая помощь. Искал он ее и за рубежом, и на родине. Писал с друзьями проекты в международные организации, но все усилия были безрезультатны. В 2006 году он познакомился с бизнесменом Бесланом Бутба, который согласился помочь в реализации проекта "Абаза-ТВ". Он также подчеркнул, что все это время, несмотря на все сложности общего экономического кризиса, Бутба помогал и продолжает помогать телеканалу.

"С начала вещания и по сегодняшний день имеем возможность работать, создавать телевизионный продукт благодаря финансовой помощи, которую нам оказывает все эти годы Беслан Тикович Бутба. За все эти 10 лет, может, раза два из-за энергетических перебоев не было выпуска новостей. И какова была реакция зрителей? Им не интересно, кто стоит за телеканалом, кто финансирует, чьи расходы. Хочу, чтобы абхазское общество ценило вклад мецената", — подчеркнул гендиректор телеканала.

© Sputnik / Томас Тхайцук В десятку. "Абаза-ТВ" отмечает юбилей

Особое внимание в интервью Хашиг обратил на то, что десять лет назад объединились журналисты, которые хотели реализовать себя, показать и доказать себе и обществу, что в условиях Абхазии абсолютно спокойно можно реализовать телевизионный негосударственный проект.

"Все 10 лет нашего вещания — подтверждение всему этому. Не было никаких шараханий политических. Мы доказали на деле, что самое главное для нас — работа на зрителя и объективное освещение всех событий, которые происходят в стране. Люди поняли и поэтому смотрели и продолжают смотреть наш телеканал, надеются на наше дальнейшее развитие. Мы этот этап прошли. Я горжусь, радуюсь, что мы выдержали эту первую десятку", — сказал Хашиг.

Рассказал гендиректор "Абаза-ТВ" и о статистических данных телеканала. За десять лет в эфир вышло почти пять тысяч информационных выпусков в прямом эфире.

"Многие телезрители, политические персоны, которых мы записывали перед юбилеем, журналистское сообщество — все отмечали, что в обществе сложилось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ". Мне было очень приятно это слышать", — отметил Хашиг.

Хашиг подчеркнул, что шестеро из семи корреспондентов, которые сегодня работают на "Абаза-ТВ", свои первые телевизионные сюжеты сделали именно на телеканале "Абаза-ТВ".

"Мы ничего готового никогда ни от кого не ждали и не получали. Понимаете, если я скажу, что нет свободнее канала в мире, чем "Абаза-ТВ", то люди, конечно, примут эту информацию с определенной улыбкой. Но я хочу заверить всех, что степень свободы и степень ответственности наших журналистов очень высокая", — сказал гендиректор "Абаза-ТВ".

Говоря о планах, Руслан Хашиг сказал, что первым делом необходимо полностью перевести телеканал в цифровое вещание.

"Когда мы размышляем о перспективе и говорим о возможных проектах, мы всегда вынуждены думать о технической стороне вопроса и о финансовой стороне проекта. Мы не скрываем, что по сравнению с другими этапами нашего вещания в течение десяти лет сейчас у нас в эфире активно работает информационная служба, при этом мы сократили определенную часть авторских программ. Мы это не скрываем — это сопряжено с определенными проблемами экономического, финансового характера. Десять лет тому назад мы начинали вещать на аналоговой системе. Сейчас во всем мире эта система уходит. Сейчас нужно переходить на цифровое вещание, что требует солидных финансовых затрат. И поэтому я не могу сейчас обнадежить зрителей резким ростом авторских и других программ, потому что до этого необходимо решить определенные технические задачи", — пояснил он.

Гендиректор "Абаза-ТВ" заверил в том, что, несмотря ни на что, телекомпания будет работать. Руслан Хашиг поблагодарил всех зрителей телеканала "Абаза-ТВ" за постоянное внимание, за реакцию и за сотрудничество.