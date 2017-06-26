Хашиг: сформировалось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ"

Оправдана ли "гражданская оборона" в борьбе с чумой нашего времени – наркотиками, во всемирный День борьбы с наркоманией рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
Телеканалу "Абаза ТВ" 26 июня исполняется 10 лет. В разное время на телеканале работали отец и дочь – корреспонденты Владимир и Анастасия Никоновы, с которыми корреспондент Sputnik встретилась накануне.
Об истории создания Новоафонской пещеры читайте в материале Арифы Капба.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.
Медики извлекли из бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны фашистскую пулю, 73-летней давности.
Сильный ветер в Бишкеке поломал деревья, повалил дорожные знаки и железные ограды.
Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.
Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.
Депутаты парламента Молдовы одобрили проект по исключению с упаковок и этикеток даты изготовления продукта.
За последние 12 лет уровень бедности в Таджикистане сократился в 2 раза с 73% до 31%, говорится в докладе Всемирного банка.
Осенью в Самарканде состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и государств Центральной Азии.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.