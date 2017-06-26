Хашиг: сформировалось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ"

"Многие телезрители, политические персоны, которых мы записывали перед юбилеем, журналистское сообщество — все отмечали, что в обществе сложилось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ". Мне было очень приятно это слышать", — отметил Хашиг.