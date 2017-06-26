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Руслан Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хашиг: сформировалось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ"

Радио
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О периоде становления "Абаза ТВ", о проектах и о людях, внесших вклад в развитие телеканала, и о планах компании рассказал в юбилей "Абаза ТВ" гендиректор телекомпании Руслан Хашиг.

"Многие телезрители, политические персоны, которых мы записывали перед юбилеем, журналистское сообщество — все отмечали, что в обществе сложилось понятие "информационный стиль вещания "Абаза ТВ". Мне было очень приятно это слышать", — отметил Хашиг.

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