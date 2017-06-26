Приемная "Послов доброй воли Абхазии" открылась в Сухуме

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Роберт Джопуа. Общественная приемная "Послов доброй воли Абхазии" официально открылась в понедельник 26 июня в Сухуме.

На презентации приемной посол доброй воли Кан Тания отметил, что теперь любой житель республики может обращаться в офис благотворительного движения с различными проектами.

"Любой гражданин Абхазии сможет обращаться в общественную приемную с какой-либо сформулированной идеей в виде проекта для дальнейшей регистрации в общественной приемной и для последующей передачи ее в попечительский совет благотворительного движения, где тот или иной проект будет утверждаться и в дальнейшем реализовываться. Эти проекты в первую очередь будут нацелены на воспитание идей благотворительности в обществе, продвижение каких-то высоких целей, а не на развитие экономики", — сказал Тания.

Посол доброй воли Камма Гопия отметила, что благотворительное движение поможет молодым людям в реализации идей.

"Нам всегда не хватало организаций, которые поддерживали бы молодежные проекты. И сейчас наше благотворительное движение — это огромная возможность для молодых и активных ребят проявить себя, реализовать свои идеи. Хотелось бы, чтобы они не оттягивали, не боялись и смело приходили к нам. Не обязательно должен быть готовый, написанный проект — это может быть просто четко сформулированная идея, и мы все вместе поможем ребятам", — подчеркнула Гопия.

Гопия" также напомнила, что благотворительное движение уже реализовывает акцию "Полка добра" в рамках проекта "Добро без границ", которая стартовала 17 июня в Сухуме и будет проведена в других городах и районах республики.

Общественная приемная будет работать в будние дни. Расположена она на 5 этаже бизнес-центра "Гудоу Плаза" по улице Пушкина, 16 в Сухуме.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно занимается гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".