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Акция полки добра прошла в Сухуме

"Полка добра" для малоимущих открылась в Сухуме

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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"Полка добра" - это первый проект благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", в рамках которого планируется установить полки в самых крупных магазинах городов республики, которые будут наполнены продуктами питания и хозтоварами.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Полка добра" для малоимущих граждан открылась в торговом комплексе "Сухум-маркет" в субботу 17 июня.

Вручения звания послам благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

"Мы запустили этот проект сегодня в Сухум-маркете, каждый желающий отныне может прийти и взять с полки все, что ему необходимо. Это могут быть нуждающиеся пенсионеры, нуждающиеся многодетные семьи и просто любой человек, который не может приобрести для себя продукты", — сказала посол доброй воли Камма Гопия.

Она подчеркнула, что организаторы благотворительной акции надеются на поддержку граждан Абхазии.

"Надеемся, что люди будут приходить и пополнять эту полку. Естественно, наша организация тоже периодически будет пополнять полку, чтобы она не пустовала, но все-таки мы рассчитываем на сознание и поддержку людей и на то, что эта акция получит отклик", — отметила Гопия.

Далее планируется открыть "Полку добра" в Очамчыре, Ткуарчале, Гале и в других городах Абхазии, сообщила она.

В открытии первой "Полки добра" принимали участие послы доброй воли Абхазии, заместитель министра иностранных дел Кан Тания, победительница вокального шоу, певица Валерия Адлейба, руководитель благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия и участник программы академических исследований, юный ученый Эдгар Гвазава.

Акция полки добра прошла в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Акция "полки добра" прошла в Сухуме

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Акция полки добра прошла в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Акция "полки добра" прошла в Сухуме

 



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