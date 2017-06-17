"Полка добра" для малоимущих открылась в Сухуме

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Полка добра" для малоимущих граждан открылась в торговом комплексе "Сухум-маркет" в субботу 17 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Полка добра": первая акция послов доброй воли Абхазии

"Мы запустили этот проект сегодня в Сухум-маркете, каждый желающий отныне может прийти и взять с полки все, что ему необходимо. Это могут быть нуждающиеся пенсионеры, нуждающиеся многодетные семьи и просто любой человек, который не может приобрести для себя продукты", — сказала посол доброй воли Камма Гопия.

Она подчеркнула, что организаторы благотворительной акции надеются на поддержку граждан Абхазии.

"Надеемся, что люди будут приходить и пополнять эту полку. Естественно, наша организация тоже периодически будет пополнять полку, чтобы она не пустовала, но все-таки мы рассчитываем на сознание и поддержку людей и на то, что эта акция получит отклик", — отметила Гопия.

Далее планируется открыть "Полку добра" в Очамчыре, Ткуарчале, Гале и в других городах Абхазии, сообщила она.

В открытии первой "Полки добра" принимали участие послы доброй воли Абхазии, заместитель министра иностранных дел Кан Тания, победительница вокального шоу, певица Валерия Адлейба, руководитель благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия и участник программы академических исследований, юный ученый Эдгар Гвазава.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Акция "полки добра" прошла в Сухуме

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", который прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня".