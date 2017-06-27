Йога в Абхазии: мастер-класс на сухумской набережной

Попробовала приобщиться к йоге и корреспондент Sputnik Амра Амичба.

Разминка тела

Гора, дерево, бабочка, всадник - нет, это не описание природы или быта Абхазии. Это название асан — поз в йоге.

"Названия асан в йоге совершенно удивительные – они все из природы, из мира животных, растений, либо каких-то явлений, — объяснила инструктор Ирина Генералова. — Так как мы живем в прекрасном климате, нам грех не воспользоваться хорошей погодой и природой, морем и видами, чтобы провести занятие на открытом воздухе. Здорово, что так сложилось, и вы смогли прийти".

Начали с разминки. Стопы, колени, руки, бедра, шея, спина – каждая часть тела после разминки зажила своей жизнью, кровь быстрее потекла по венам, а от переизбытка кислорода даже закружилась голова. Таковы были мои личные ощущения первых 30 минут на занятии йогой.

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"Пройдет, если голова закружилась, — заверила инструктор. — У вас сидячая работа перед компьютером. А когда мы начинаем заниматься, кровоснабжение улучшается, особенно в области шеи, и от переизбытка кислорода кружится голова".

Ирина Генералова рассказала, что обычное занятие по йоге состоит из трех частей. Разминка нужна, чтобы приступить к асанам.

"Тело должно быть готово к асанам. Асаны в йоге – это устойчивая и комфортная позиция. Асаны как раз и позволяют привести энергию тела в порядок. Внутренние органы и суставы, мышцы, кровеносная система — все приходит в форму. Мы восстанавливаем их гармоничную работу", — сказала она.

В группе участников мастер-класса можно было сразу выделить тех, кто занимается спортом не первый день. Подтянутые и выносливые, они легко выполняли каждую асану.

Мать троих детей Нана Какулия уже пять лет занимается спортом, посещает тренажерный зал, ходит на фитнес.

"Не представляю себя без спорта. Йога — это вообще замечательно, потому что позволяет почувствовать свое тело, а это очень важно. Конкретно йогой я мало занимаюсь, но асаны я делала, это так расслабляет. Домашние дела отвлекают, находишь массу причин, поэтому лучше ходить на занятия", — заметила Нана.

Асаны здоровья

В йоге есть ступенчатость. Начинать стоит с легких асан – поз. Но, по словам инструктора Ирины Генераловой, это не значит, что они имеют меньший эффект, а трудные приносят большую пользу.

"Совсем нет. Легкие они только могут показаться таковыми, а на самом деле оказывают глубокое воздействие", — отметила Ирина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Занятие йогой в парке

Поза дерева выполняется стоя на одной ноге, а те, кто чувствует устойчивость, должны еще поднять руки над головой. Хотя инструктор и убеждала, что подобно тому, как ветер не может поколебать такое дерево, так и человек становится устойчивым к жизненным бурям, для начинающего и безветренная погода не помогла сохранить устойчивость. Мое "дерево" колыхалось на одной ноге, как в бурю, так что пришлось прервать асану.

"Сконцентрируйтесь на одной точке перед собой. Все свое внимание сосредоточьте на ней, тогда ваш ум успокоится, ваше тело будет в балансе, и стоять вам будет комфортно, без напряжения, — инструктировала остальных на мастер-классе Ирина. — Если вы неустойчивы, вы можете не поднимать руки, это не запрещено. Как только почувствуете, что не можете больше стоять, выходите из асаны и отдыхайте. Это нормально. Потому что у каждого человека своя мера. В йоге нет достижения чего-то, только свое собственное чувство меры".

Ирина Генералова рассказала, что есть также и контрасаны – когда дается нагрузка на одну часть тела, нужно уравновесить другой асаной.

"В йоге все гармонично. Все асаны составляют цельный комплекс. Следующая поза называется бабочка. А если вы улыбнетесь – будет уже радостная бабочка, — с улыбкой заметила Ирина. — Почему ценна эта асана – в ней задействованы мышцы, которые в обычной жизни мы не задействуем: внутренние мышцы бедра, мышцы крестца. Кроме того, эта асана полезна очень для женского здоровья. Можете ее просто дома делать".

Пранаямы – дыхание йоги © Sputnik / Томас Тхайцук Инструктор йоги: попробовала и не могу остановиться

Третья часть занятий йогой – это пранаямы – дыхательные упражнения.

"Пранаямы – это дыхательные упражнения, чтобы расслабиться, успокоиться и посидеть в тишине", — сказала инструктор по йоге.

Как дышать всем объемом легких? Научиться этому можно на занятиях йоги. Женщины в основном дышат грудной клеткой, мужчины животом, а есть еще оказывается и третьи легкие в подключичной области.

"На самом деле же мы дышим не животом или грудью, а нижним и средним отделами легких. А вот когда вы вздыхаете глубоко, тогда и можете почувствовать подключичную часть легких, в обычной жизни же она не задействована. Подключичной областью никто не дышит, только профессиональные пловцы и певцы. Кому нужно дыхание, развивают объем своих легких. Мы, обычные люди, используем только 30% возможностей легких. Нам природа дала такое чудо, а мы не используем легкие на полную мощность. Используя пранаямы, вы сможете использовать объем своих легких лучше", — заметила Ирина Генералова.

По ее словам, пранаямы помогают оздоровить организм, снабжают кислородом кровь, органы, улучшают обмен веществ, пищеварение, цвет лица. И еще это детокс — избавление от токсинов, заверила инструктор по йоге.

Технику полного йоговского дыхания освоить с первого занятия ни у кого не получилось. Ирина Генералова заверила, что все дело в практике.

"Обращайте внимание на то, что происходит с телом. Наблюдайте свое тело, что-то в нем всегда меняется. Йога отличается от других физических дисциплин тем, что свое внимание человек обращает на себя, на свое тело, на то, что с ним происходит, на свои ощущения. В противном случае это была бы просто физическая зарядка или гимнастика", — сказала инструктор.

Генералова практикует и придерживается учения йоги уже 12 лет. Она поделилась собственным опытом, как справиться со стрессами и беспокойством.

"Сядьте и подышите, раз пять достаточно, чтобы вы почувствовали изменения. И тогда вы будете в настоящем моменте, проблема не уйдет, вам все равно ее нужно будет решить, но вы будете делать это спокойно. Спокойствие – вот что важнее всего", — заметила Ирина.

В завершении мастер-класса по йоге она призвала прислушиваться к себе, к своим чувствам и окружающему миру.

"Осознайте каждый звук вокруг вас, шелест листьев, шум фонтана, щебетанье птиц. Будьте в гармонии со всеми звуками, которые вас окружают. Осознайте свое дыхание. Каждый вдох приносит вам энергию, а каждый выдох расслабляет", — вдохновенно произнесла инструктор по йоге.

Ирина Генералова много лет проработала в области рекламы и пиара. Когда стала интересоваться йогой, некоторое время совмещала работу и йогу.

"Но когда стала заниматься йогой как учением, я поняла, что нельзя одновременно распространять учение йоги и рекламировать пиво или сигареты. Когда занимаешься йогой, а еще и преподаешь, это становится не просто работой, а образом жизни", — призналась после мастер-класса Ирина Генералова.