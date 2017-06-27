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Асаны и пранаямы: утро c йогой в Сухуме

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

На сухумской набережной в парке у Абхазского драмтеатра прошел бесплатный мастер-класс по йоге инструктора Ирины Генераловой.

Занятие по йоге состоит трех частей: разминки, асаны и пранаямы. 

Разминка нужна, чтобы  приступить к асанам.  

В группе участников мастер-класса можно было сразу выделить тех, кто занимается спортом не первый день. Подтянутые и выносливые — легко выполняли каждую асану.  

В йоге есть ступенчатость. Начинать стоит с легких асан – поз. Но, по словам инструктора Ирины Генераловой, это не значит, что они имеют меньший эффект, а трудные имеют большую пользу. 

Третья часть занятий йогой – это пранаямы – дыхательные упражнения.

Пранаямы  помогают оздоровить организм,  снабжают кислородом кровь, органы, улучшают обмен веществ, пищеварение и даже цвет лица.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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