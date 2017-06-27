Асаны и пранаямы: утро c йогой в Сухуме

Занятие по йоге состоит трех частей: разминки, асаны и пранаямы.

Разминка нужна, чтобы приступить к асанам.

В группе участников мастер-класса можно было сразу выделить тех, кто занимается спортом не первый день. Подтянутые и выносливые — легко выполняли каждую асану.

В йоге есть ступенчатость. Начинать стоит с легких асан – поз. Но, по словам инструктора Ирины Генераловой, это не значит, что они имеют меньший эффект, а трудные имеют большую пользу.

Третья часть занятий йогой – это пранаямы – дыхательные упражнения.

Пранаямы помогают оздоровить организм, снабжают кислородом кровь, органы, улучшают обмен веществ, пищеварение и даже цвет лица.

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