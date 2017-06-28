Гарцкия: курортный сезон в Абхазии только начался

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Курортный сезон в Абхазии только начался, сказал корреспонденту Sputnik министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

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"На туризм очень влияет погода, потому что в Абхазию люди едут в основном ради теплого моря. У нас очень короткий курортный сезон. В этом году июнь выдался дождливым, море было холодным", — добавил он.

Туристический сезон только начался в республике, так как погода стала благоприятной и отмечается увеличение отдыхающих в Абхазии, заметил министр.

"И очень важный фактор, который влияет на туристическую отрасль, — это информация о той или иной стране, куда едет турист. Если вы едете в страну, вы заранее изучаете ее, смотрите отзывы, очень влияет негативная информация, которая подается со всех источников СМИ, причем часто непроверенная информация", — сказал он.

Говоря о показателях главного курортного объекта Абхазии – Рицинского реликтового заповедника, Автандил Гарцкия отметил, что есть отставание в количестве туристов в сравнении с 2016 годом.

"По сравнению с прошлым годом отставание составляет 35 тысяч человек, в прошлом году было 124 тысячи туристов, в этом году 89 тысяч. Так как экскурсии у нас в основном идут из Сочи, этот показатель подтверждает то, что еще не заполнены и сочинские курорты", — добавил министр.

При этом Гарцкия отметил, что это не такое большое отставание, и есть основания полагать, что по итогам курортного сезона количество туристов может быть сопоставимо с показателями прошлого года.

"В туризме год на год не похож, это очень часто происходит, и это зависит от многих факторов. Одни и те же люди могут не приехать сюда, кто-то в этом году выбрал другую страну. Но очень важный момент, что туристу интересными должны стать мы сами, люди, проживающие здесь. Как только мы станем безопасными, прежде всего для самих себя, с нами захотят все иметь контакты. Главное для людей, прибывающих сюда, не наше море, горы, природные и культурные ценности, а мы сами. Мы должны быть образованными, культурными и безопасными", — подчеркнул Гарцкия.

Рано или поздно Абхазия научится новой экономике, отношениям, для того чтобы двигаться вперед, уверен он.

"Я не раз говорил в своих выступлениях о том, что в Крыму строится мост, это для России большая политика. Естественно Крым будет конкурировать с нами, Россия сделает все, чтобы заполнить Крым туристами. Но я считаю, что мы тоже должны строить мост по отношению к туристу, я имею в виду мост отношений, уважительное к нему отношение", — подчеркнул Гарцкия.

Министр также коснулся вопроса запрета сотрудникам ГАИ останавливать автомобили с иностранными номерами.

"Это через что надо было пройти, чтобы, в конце концов, люди перестали останавливать российских туристов на машинах, прибывающих в нашу страну. К нам до сих пор едут женщины за рулем со своими детьми, это говорит о том, что нам еще доверяют ", — сказал он.

По его словам, последние две недели сотрудники ГАИ не останавливали ни одного туриста на нестационарных постах, не нарушившего правила дорожного движения. Это положительный момент для туристической сферы, считает министр.



