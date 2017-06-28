Гарцкия: Абхазия должна строить "мост отношений" с туристами

"Мы живем за счет денег, которые российские туристы оставляют у нас. И пока в ближайшее время у нас нет другого источника для народа. И мы рано или поздно научимся новой экономике, новым отношениям – у нас нет другого выхода. В Крыму строится мост, для России это большая политика. И естественно Крым будет конкурировать, Россия сделает все, чтобы заполнить Крым туристами. Я считаю, что мы тоже должны строить свой мост по отношению к туристам – "мост отношений", — подчеркнул Автандил Гарцкия.

Гарцкия также отметил, что на туристический сезон еще повлияли погодные условия.

"У нас очень короткий курортный сезон, в этом году в июне было холодное море. Можно считать, что сезон только начался", - добавил Гарцкия.