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Прием семьи добровольца Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии в администрации президента

Хаджимба о Дмитрии Чепенце: благодаря добровольцам Абхазия выстояла

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Администрации президента Абхазии прошла встреча Рауля Хаджимба с семьей добровольца из Украины Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, перезахоронение останков которого пройдет в парке Славы в Сухуме 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Амра Амичба. Благодаря таким добровольцам, как Дмитрий Чепенец, Абхазия выстояла в кровопролитной войне. Об этом сказал президент Рауль Хаджимба на встрече с семьей Героя Абхазии.

Прием семьи добровольца Дмитрия Чепенца в администрации президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прием семьи добровольца Дмитрия Чепенца в администрации президента

В Администрацию президента пришли супруга, дети, внуки и родственники добровольца из Украины, сложившего голову за свободу Абхазии. 

"Память о Дмитрии Чепенце останется не только у взрослого поколения, но и будет передаваться будущим поколениям, которые должны знать и помнить, что когда Абхазии было трудно, к нам пришли добровольцы и встали рядом, — сказал глава государства.  — Мы гордимся тем, что у нас были и остаются друзья, которым не безразлична судьба Абхазии".  

Хаджимба рассказал семье, что лично был знаком с Дмитрием Чепенцом.

"Грустно говорить на эту тему, я знал лично Дмитрия Чепенца, были вместе на Восточном фронте. Скажу, как обычный рядовой человек, не как президент, что я помню лицо Дмитрия, я помню последний день его выхода на задание. Олег Аршба и Илья Гамисония вместе с ним принимали участие в этой операции. Но, к сожалению, Дмитрий не вернулся с задания. Получилось так, что Дмитрий остался на грузинской стороне. Так сложилась судьба Дмитрия, защищая отступавших товарищей, сам погиб. По прошествии длительного времени теперь есть возможность произвести перезахоронение", — сказал президент Абхазии. 

Дмитрий Чепенец с женой Еленой и сыном Денисом
© Фото: из архива семьи Чепенец
История одного Героя. Дмитрий Чепенец

Заместитель министра иностранных дел Олег Аршба заметил, что 24 года семья ждала, и вот, наконец, удалось выполнить обещание. 

"Долгая дорога длиной в 24 года завершается. Обещание министра обороны Кишмария выполнили. Как солдат и генерал, хочу сказать спасибо семье за доверие и терпение, которые вы нам оказали", — сказал Аршба. 

Супруга добровольца Елена Чепенец поблагодарила руководство Абхазии за оказанный теплый прием и то внимание, которое уделяется ей и сейчас в Донбассе. 

"Сейчас мы тоже переживаем войну в Донбассе и знаем, что это такое. У нас в доме снаряды выбили окна, и нам помогли ребята из Абхазии, которые находятся там, — заметила Елена Чепенец. — Мы молимся за Абхазию. Наша семья ждала этого момента 24 года. Когда впервые много лет назад мы встретились с Олегом Аршба и руководством Минобороны Абхазии, нам дали офицерское слово, что они его найдут".  

Президент отметил, что никого не может оставить равнодушным то, что происходит сегодня в Донбассе и Луганске. 

"Будем надеяться, что нигде в мире не будет войн, в которых людям приходилось бы становиться разменной монетой, — сказал Хаджимба. – Я рад, что у Дмитрия подрастают внуки, есть его продолжение".

Перезахоронение останков добровольца из Украины, Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, состоится в парке Славы в Сухуме 28 июня.




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