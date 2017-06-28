Опознанный герой: перезахоронение добровольца в Сухуме

Семью добровольца принял президент Абхазии Рауль Хаджимба.

О встрече Хаджимба с семьей Дмитрия Чепенца читайте здесь>>

О перезахоронении Дмитрия Чепенца в Сухуме читайте здесь>>

В Администрацию президента пришли супруга, дети, внуки и родственники добровольца, сложившего голову за свободу Абхазии.

Глава государства подчеркнул, что благодаря таким добровольцам, как Дмитрий Чепенец, Абхазия выстояла в кровопролитной войне.

Заместитель министра иностранных дел Олег Аршба заметил, что 24 года семья ждала, и вот, наконец, удалось выполнить обещание.

"Долгая дорога длиной в 24 года завершается. Обещание министра обороны Кишмария выполнили. Как солдат и генерал, хочу сказать спасибо семье за доверие и терпение, которые вы нам оказали", — сказал Аршба.

Супруга добровольца Елена Чепенец поблагодарила руководство Абхазии за оказанный теплый прием и то внимание, которое уделяется ей и сейчас в Донбассе.

Церемония перезахоронения прошла в парке Славы в Сухуме. В траурном митинге приняли участие руководство Абхазии, боевые друзья, жители республики, и даже туристы, узнавшие о мероприятии накануне.

"В парке Славы среди сотни боевых друзей майор Чепенец обретет вечный покой", — сказал советник президента Владимир Зантария.

Героя Абхазии Дмитрия Чепенца похоронили под залпы почетного караула в парке Славы в Сухуме. Каждый присутствовавший счел своим долгом насыпать в могилу горсть земли, которую защитил доброволец.



