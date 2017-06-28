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Опознанный герой: перезахоронение добровольца в Сухуме

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Сухуме прошла церемония перезахоронения останков добровольца, Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии.

Семью добровольца принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. 

О встрече Хаджимба с семьей Дмитрия Чепенца читайте здесь>>

О перезахоронении Дмитрия Чепенца в Сухуме читайте здесь>>

В Администрацию президента пришли супруга, дети, внуки и родственники добровольца, сложившего голову за свободу Абхазии. 

Глава государства подчеркнул, что благодаря таким добровольцам, как Дмитрий Чепенец, Абхазия выстояла в кровопролитной войне. 

Заместитель министра иностранных дел Олег Аршба заметил, что 24 года семья ждала, и вот, наконец, удалось выполнить обещание. 

"Долгая дорога длиной в 24 года завершается. Обещание министра обороны Кишмария выполнили. Как солдат и генерал, хочу сказать спасибо семье за доверие и терпение, которые вы нам оказали", — сказал Аршба. 

Супруга добровольца Елена Чепенец поблагодарила руководство Абхазии за оказанный теплый прием и то внимание, которое уделяется ей и сейчас в Донбассе. 

Церемония перезахоронения прошла в парке Славы в Сухуме. В траурном митинге приняли участие руководство Абхазии, боевые друзья, жители республики, и даже туристы, узнавшие о мероприятии накануне.  

"В парке Славы среди сотни боевых друзей майор Чепенец обретет вечный покой", — сказал советник президента Владимир Зантария.  

Героя Абхазии Дмитрия Чепенца похоронили под залпы почетного караула в парке Славы в Сухуме. Каждый присутствовавший счел своим долгом насыпать  в могилу горсть земли, которую защитил доброволец.  




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