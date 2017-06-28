Пятилетняя отсрочка: гибель или спасение Кодорской крепости

Sputnik, Владимир Бегунов.

Кодор-разрушитель

Видео об этом смотрите здесь>>

"Вот это — следы от взрыва", — показывает пробоину в крепостной стене глава села Атара Абхазская Виталий Квициния. Мы обходим Кодорскую крепость. Она за тысячу лет своей истории пережила множество боев. Последний раз использовалась во время грузино-абхазской войны. Здесь находились абхазские ополченцы, которых с воздуха обстреливала грузинская авиация. Крепость устояла. Но сейчас, в мирное время, обрыв, на котором она находится, начала интенсивно подмывать река. Для крепостных стен эта угроза оказалась страшнее, чем снаряды.

© Sputnik. Бегунов Владимир Часть обрыва, на котором стоит Кодорская крепость, обвалилась вместе с крепостной стеной

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказывает, что подобная угроза была семь лет назад. Тогда рухнула часть крепостной стены. Три недели назад эта история могла повториться. Но фирма, занимающаяся берегоукрепительными работами, вовремя это заметила и подсыпала берег. Руководители предприятия Акун Квирая и Саид Амичба провели работы по собственной инициативе и сдвинули русло Кодора на десять метров от обрыва.

"Если бы мы срочно не перебросили сюда технику, крепости скорее всего уже бы не было, — рассказывает сотрудник компании "Неруд Инвест" Нугзар Кация. — Работы согласовались с властями, но они еще не завершены. В советские времена техника отсюда практически не выезжала. Сейчас постоянно держать здесь экскаватор нет возможности, поэтому нужно делать насыпи и трамбовать их".

Батал Кобахия считает, что сделанного на сегодняшний день хватит, чтобы обезопасить крепость на пять-шесть лет. За это же время нужно капитально отсыпать берег и построить сорокаметровую опорную бетонную стену. У государства денег на это нет. Министерство ищет предпринимателя из местных, который спасет крепость и превратит ее в туристический объект.

© Sputnik. Владимир Бегунов Кодорская крепость тысячу лет назад была окружена глубоким рвом, который частично сохранился

Будущий заповедник

Официально крепость входит в Кодорский заповедник. Указ о его создании подписал еще Владислав Ардзинба, но пока он существует только на бумаге.

© Sputnik. Владимир Бегунов Великая Абхазская стена тает в водах Келасура

"На днях мы представим президенту и Парламенту документы с границами всех двадцати пяти заповедников, существующих в Абхазии, — говорит Батал Кобахия. – Сама же крепость уже внесена в реестр объектов историко-культурного наследия".

Полгода назад Sputnik писал о рухнувшей башне Великой Абхазской стены, которую подмыла река Келасур. Предприятие, добывающее гравий, которое могло спасти ситуацию, находилось в трех километрах ниже по течению. Часть стены рухнула пока шли переговоры разных инстанций, кто должен отдать команду, чтобы разработчики сменили место дислокации и подсыпали берег. В Атаре Абхазской противоположный случай. Никто не ждал, не писал письма, а взяли и подсыпали берег и только потом сообщили в Министерство культуры. У реки вырвана передышка на несколько лет, за время которой можно или спасти или погубить крепость.

Окруженная рвами и обрывом

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия рассказывает, что начало строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века). Постройка продолжалось до XIV- XV веков во времена объединенного грузино-абхазского царства. Это оборонительное сооружение площадью в два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри.

Привратная башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в Цебельде и селе Члоу. Сейчас ее руины достигают 4,5 метра в высоту. По сути Кодорская крепость, построенная из известняка и речного булыжника, – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии.

"О ее истории можно говорить лишь примерно, потому что археологические раскопки здесь не проводились, — рассказывает Батал Кобахия. — Какие-то упоминания о Кодорской крепости есть у Вианора Пачулия, Юрия Воронова, Джумы Ахуба, что-то писали краеведы, чертежи крепости делал архитектор Хашба".

Помимо укрепления обрыва, фирма Акуна Квирая и Саида Амичба проложила к Кодорской крепости дорогу.

"Это было владение адзюбжских князей Чачба, говорит замминистра культуры. — Тут когда-то два года скрывался, опасаясь своего дяди, сын Келешбея-Чачба, Сафарбей. Здесь есть могила Александра Чачба. В южной части — руины храма предположительно XI-XIV века. Помимо исторической и архитектурной значимости, крепость имеет мемориальное значение, как место активных боев во время Отечественной войны народа Абхазии".

Дикое место

И местные жители, и ученые, и чиновники соглашаются с тем, что Кодорская крепость может стать хорошим туристическим маршрутом. Средневековых строений такого масштаба и сохранности в Абхазии практически нет. Сейчас же это место дикое. Рядом с крепостной стеной мы встречаем следы крупного волка. Глава села и этнограф Петр Квициния рассказывает, что здесь десять лет назад волки разорвали местную жительницу, которая пошла искать заблудившуюся корову и сама нашла свою смерть у крепости.

Территорию внутри крепостных стен к нашему приезду расчистили от папоротника. У крепости одна особенность — внутри не растут кусты. Вокруг везде растут, а внутри – нет, только папоротник.

Кодорская крепость с трех сторон была окружена глубоким рвом, частично он сохранился. С четвертой стороны – обрыв, который раньше был преградой от нападения, а сейчас стал основной угрозой крепостным стенам.



