На краю обрыва: Батал Кобахия рассказал об угрозе Кодорской крепости

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказывает, что подобная угроза была семь лет назад. Тогда рухнула часть крепостной стены. Три недели назад эта история могла повториться. Но фирма, занимающаяся берегоукрепительными работами, вовремя это заметила и подсыпала берег. Руководители предприятия Акун Квирая и Саид Амичба провели работы по собственной инициативе и сдвинули русло Кодора на десять метров от обрыва.

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Сейчас нужно капитально отсыпать берег и построить сорокаметровую опорную бетонную стену. У государства денег на это нет. Министерство культуры ищет предпринимателя из местных, который спасет крепость и превратит ее в туристический объект.

Строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века). Постройка продолжалось до XIV- XV веков во времена объединенного грузино-абхазского царства. Это оборонительное сооружение площадью в два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри.

Привратная башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в Цебельде и селе Члоу. Сейчас ее руины достигают 4,5 метра в высоту. По сути Кодорская крепость, построенная из известняка и речного булыжника, – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии.



