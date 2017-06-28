23:17 28 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

На краю обрыва: Батал Кобахия рассказал об угрозе Кодорской крепости

Получить короткую ссылку
52 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:19 / 16.37Mb / )
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

Река Кодор подмывает тысячелетнюю крепость у села Атара Абхазская, берегоукрепительных работ хватит лет на пять, за это время нужно успеть спасти Кодорскую крепость.

Замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказывает, что подобная угроза была семь лет назад. Тогда рухнула часть крепостной стены. Три недели назад эта история могла повториться. Но фирма, занимающаяся берегоукрепительными работами, вовремя это заметила и подсыпала берег. Руководители предприятия Акун Квирая и Саид Амичба провели работы по собственной инициативе и сдвинули русло Кодора на десять метров от обрыва. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Сейчас нужно капитально отсыпать берег и построить сорокаметровую опорную бетонную стену. У государства денег на это нет. Министерство культуры ищет предпринимателя из местных, который спасет крепость и превратит ее в туристический объект. 

Строительства Кодорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства (IX-X века). Постройка продолжалось до XIV- XV веков во времена объединенного грузино-абхазского царства.  Это оборонительное сооружение площадью в два квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри. 

Привратная башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в Цебельде и селе Члоу. Сейчас ее руины достигают 4,5 метра в высоту. По сути Кодорская крепость, построенная из известняка и речного булыжника, – одно их немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии. 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посетители ЭКСПО
    Самые-самые

    С начала выставки ЭКСПО-2017 в Астане самыми популярными павильонами стали уголки России, Узбекистана и Индии.

  • Президент Алмазбек Атамбаев и спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Бишкек
    Приезжайте почаще

    Президент Алмазбек Атамбаев пригласил парламентскую делегацию России приезжать почаще, отдыхать в Кыргызстане и отозвался о приеме россиян, как о встрече с родней.

  • ООО Нафтан
    Не долили

    Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.

  • Парень с татуировками
    Не детское это дело

    В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.

  • Нас стрельбище, архивное фото
    Уроки жизни

    Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.

  • Анжела Колацки
    Объединение не интересует

    Унионистские партии и движения в Молдове всегда были малочисленны и останутся непопулярными среди населения, считает политолог Анжела Колацки.

  • Криштиану Роналду
    Мечты сбываются

    Всемирно известный футболист Криштиану Роналду дал автограф таджикскому фанату.

  • Флаг Узбекистана
    Расширяя круг

    В России откроется еще одно Генеральное консульство Узбекистана - в Екатеринбурге. Известно, что представительства Узбекистана также могут появиться в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

  • Газовая колонка.
    Угарные счетчики

    С 2018 года в Эстонии станет обязательной установка в жилых домах датчиков угарного газа.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла в столкновениях с ОМОНом во время антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года
День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели
Кодор
На краю обрыва: Батал Кобахия рассказал об угрозе Кодорской крепости
Золотые медалисты Абхазии
Золотые медалисты Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia