МИД Абхазии: граждане Грузии периодически нарушают госграницу

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пограничное управление ФСБ России в Абхазии периодически пресекает попытки нарушения государственной границы, сказал корреспонденту Sputnik помощник главы МИД Абхазии Георгий Думава.

"На повестке дня МПРИ стоял ряд вопросов, касающихся происшествий и инцидентов, имевших место на участке государственной границы. Эти инциденты и происшествия в основном связаны с нарушением государственной границы гражданскими лицами", — добавил он.

Затем эти нарушители передаются властям Абхазии, органам Государственной безопасности, где по этим фактам принимают решения в соответствии с законодательством Абхазии, подчеркнул Думава.

Среди вопросов, обсуждавшихся в рамках МПРИ, был факт нарушения государственной границы гражданами Грузии, отцом и сыном Рогава, оказавшими сопротивление при задержании, сообщил помощник министра.

"Они перешли границу в нижней зоне Галского района с территории Грузии. При задержании российскими пограничниками они оказали сопротивление, нанесли телесные повреждения пограничникам. Они были задержаны, возбуждено уголовное дело, Прокуратура передала дело в суд", — отметил Думава.

Границу между Абхазией и Грузией грузинская сторона не рассматривает как государственную, что создает ряд проблем, сказал дипломат.

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"Делается все, для того чтобы этот участок был свободным для передвижения как из Грузии в Абхазию, так и наоборот. Грузинская сторона и международные организации, в данном случае ООН и ОБЭСЕ, государственную границу называют разделительной линией между Грузией и Абхазией", — рассказал он.

Однако Абхазия рассматривает факты нарушения государственной границы именно по законодательству республики, добавил Думава.

"Часто поднимается вопрос о том, что закрытие двух пропускных пунктов на границе осложнили социально-экономическую жизнь местного населения. Мотивируют они это тем, что у людей нет возможности передвигаться из одного населенного пункта в другой. Опять-таки не озвучивается терминология государственная граница, будто ее и нет", — сказал он.

Въезд в Абхазию должен осуществляться исключительно по установленным правилам, это обращение в МИД за получением виз, въезд в Абхазию по визам не представляет никаких проблем, отметил Думава.

Помощник главы МИД Абхазии также рассказал, что в ходе переговоров обсуждался инцидент с убийством гражданина Грузии Гиглы Отхозория на абхазо-грузинской границе 19 мая 2016 года.

"Этот вопрос обсуждается буквально на каждом заседании МПРИ. Дело в том, что материалы, представленные грузинской стороной, не могут быть использованы как свидетельская база на основании того, как эти материалы составлены. Во-первых, в материалах не представлено, от какого органа поступили эти материалы, нет официального обращения в органы Прокуратуры", — подчеркнул дипломат.

По его словам, есть некий материал, составленный на нескольких десятках страниц, где замазаны данные граждан, дающих свидетельские показания.

"Эти материалы никто официально не подписал, в целом они не могут быть приняты за основу в следственных органах. Мы неоднократно обращались, чтобы нам представили материалы, где указаны свидетели, где обращение этих свидетелей. На сегодняшний день следственные органы продолжают заниматься этим случаем в соответствии с законодательством Абхазии", — сказал Георгий Думава.

В составе абхазской группы – заместитель начальника отдела центрального аппарата СГБ Республики Абхазия Астамур Колбая, начальник Галского районного отдела СГБ Тимур Шергелия и помощник главы МИД Абхазии Георгий Думава. Достигнута договоренность провести следующую встречу МПРИ 26 июля 2017 года.