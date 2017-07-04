Два плюс один: летний кинотеатр открылся в Сухуме

Бадрак Авидзба, Sputnik

Все любители кинематографа в ближайшие два месяца смогут четыре раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) посещать бесплатный летний кинотеатр на Набережной Диоскуров в 20:00. А по воскресеньям для детей будут показывать различные мультфильмы.

Первый день

В день открытия кинотеатра публике представили картину "2+1", символично, что кинотеатр под открытым небом работает третье лето подряд. На сооружение экрана и сидений в виде деревянного амфитеатра ушло около месяца, рассказала главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсма Квициния.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Летний кинотеатр на набережной Сухума

"В этом году мы немного поменяли формат этого кинотеатра, к спортивным матам добавили деревянные сидения и расширили экран кинотеатра", — добавила она.

По словам Эсмы Квициния опыт показывает, что в первые дни людей не так много, но после того, как новость об открытии летнего кинотеатра становится более распространенной количество зрителей прибавляется.

Не смотря на первый день работы летнего кинотеатра свободных мест практически не осталось, многие проходя мимо присоединялись к зрителям.

Кино на свежем воздухе

Посещение летнего кинотеатра для некоторых людей уже стало традицией. Молодой любитель кино Нарсоу Зухба и в прошлом году с удовольствием смотрел фильмы на свежем воздухе.

"Мне нравится антураж, который здесь есть, я думаю, что для разнообразия это очень интересно. Вовлекать молодежь в такие проекты очень важно и интересно", — считает он.

Среди зрителей были и гости Абхазии, приехавшие на отдых из России.

"Я бывала в подобных кинотеатрах в России, мы вышли на пляж и увидели, что здесь расположен экран и решили прийти. Очень интересно, что кино показывают под открытым небом, пришли с детьми им тоже очень нравится", — сказала Расиля Койчева.

P. S. Теперь немного о своих впечатлениях, я впервые побывал в летнем кинотеатре и хотел бы побывать еще не раз. Согласитесь, ни в одном обычном кинотеатре на вас не упадет листок, сорвавшийся с ветки, и не увидите луну, а редкие укусы комаров не могут омрачить полного ощущения отдыха. Еще, фильмы показывают в 20:00, после знойной жары, которая установилась в Абхазии в последние дни и провести время на свежем воздухе не будет лишним.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает главным информационным партнером проекта "Летний кинотеатр" Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Кинокартины будут анонсироваться на сайте Sputnik Абхазия, а также в социальных страницах Sputnik Абхазия и Комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума.

Это не первый опыт организации кинозала под открытым небом в Сухуме. В 2015 и 2016 годах подобный летний кинотеатр работал на Набережной Диоскуров.



