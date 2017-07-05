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Самбо. Архивное фото.

Абхазские самбисты примут участие в турнире "Кубок двух морей" в Керчи

© Sputnik. Василий Пономарев
В Абхазии
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Одно призовое место добыли абхазские самбисты на международном турнире, прошедшем в конце июня в республике Арцах.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазские самбисты готовятся к открытому российскому турниру "Кубок двух морей", об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал старший тренер по борьбе самбо Роберт Новоян.

"Мы готовимся к соревнованиям, которые пройдут в конце августа в Керчи. Это открытый всероссийский турнир "Кубок двух морей", который организовывает всероссийская Федерация самбо. Турнир традиционный, и мы уже несколько раз в нем участвовали", — сказал Новоян.

Тренер также отметил, что в конце сентября намечен международный традиционный турнир в Абхазии, посвященный Дню Победы.

В конце июня, добавил он, двое абхазских спортсменов приняли участие в VIII Международном юношеском турнире по самбо на призы дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, который проводился в республике Арцах.

"Сабри Бигвава проиграл в схватке за выход в полуфинал и не попал в число призеров. Его наградили дипломом "За волю к победе". Артем Бедикян провел три схватки и проиграл достойному армянскому спортсмену, победителю чемпионата Европы, и занял второе место", — подчеркнул тренер.

Роберт Новоян рассказал о том, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Арцаха, Армении, России и Абхазии. 

Тренер Новоян также отметил, что с каждым годом самбо становится все более популярным видом спорта в Абхазии и развивается во всех районах республики.



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