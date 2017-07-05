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Выступили достойно: тренер по самбо рассказал об участии в соревнованиях в НКР

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SputnikРоберт Джопуа, Зафас ГАмгия
© Sputnik. Роберт Джопуа, Зафас ГАмгия

Одно призовое место добыли абхазские самбисты на международном турнире, прошедшем в конце июня в республике Арцах.

В конце июня двое абхазских спортсменов приняли участие в VIII Международном юношеском турнире по самбо на призы дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, который проводился в республике Арцах, об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал старший тренер по борьбе самбо Роберт Новоян.

Новоян рассказал, что абхазские самбисты готовятся к открытому российскому турниру "Кубок двух морей".

"Мы готовимся к соревнованиям, которые пройдут в конце августа в Керчи. Это открытый всероссийский турнир "Кубок двух морей", который организовывает всероссийская Федерация самбо. Турнир традиционный, и мы уже несколько раз в нем участвовали", — сказал Новоян.

Тренер также отметил, что в конце сентября намечен международный традиционный турнир в Абхазии, посвященный Дню Победы.

Подробнее об этом читайте здесь >>




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