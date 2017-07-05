Исповедь через музыку: Нодар Чанба о капелле Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Сегодня я поняла, что выйти одухотворенной и умиротворенной можно не только из церкви, но и с пресс-конференции. Все дело в спикере.

Невозможно не попасть под влияние харизмы музыканта и дирижера, народного артиста Абхазии Нодара Чанба: его аамысҭашәара (благородство — абх.) и аура распространились по всему пресс-центру. А ответы на вопросы превращались в рассуждения о музыке, которые ты впитываешь, поднимаясь еще на одну культурную ступень.

Второе пришествие в капеллу

"Очень приятно видеть старых добрых знакомых и новых людей", — были первые слова приветствия нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба, обращенные к журналистам, которые поспешили задать вопрос о планах на новой должности.

На самом деле абхазской капеллой Чанба руководит уже не в первый раз, до того, как уехать работать за рубеж, он многое сделал для обновления ее репертуара, изменения манеры пения.

"Манера пения – как переустройство государства. Тогда пели совершенно в другой манере. Я считал, что через такое пение искусство не рождается, ощущение, что на музыку накладывается какой-то панцирь. И надо было полностью менять манеру пения, а это годы работы и другой репертуар. Поэтому у нас появился Моцарт, духовный концерт Рахманинова и другие, — отметил Чанба. — Люди, которые двадцать лет поют в одной манере, зацементировались, а я предлагаю совершенно другую музыкальную эстетику. Было очень много сопротивления, но мы все преодолели".

По словам Нодара Чанба, номинальное назначение ничего не значит, так как вне зависимости от того, был ли он оформлен или нет, работа с капеллой продолжалась, каждый его приезд с художественным руководителем Норой Аджинджал обсуждался репертуар.

"Сейчас продолжается то, что мы наработали. Я оформлен или не оформлен, уволят меня или нет, я все равно работаю и работал с капеллой. Там репертуар, который я ввел, я же не хочу, чтобы работа, которую я сделал, умерла. Я не просто взял и уехал, я подготовил замену, — отметил Чанба.- Если мое назначение директором больше поможет капелле, я не против. Только ради того, чтобы наша капелла жила и продвигалась".

из социальной сети Нодар Чанба назначен директором Государственной хоровой капеллы Абхазии

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия сказала, что новость о назначении была резонансной, но слово назначение не главное в этом деле.

"Если мы ежегодно реализуем проекты, связанные с Фазилем Искандером, Хиблой Герзмава, Алисой Гицба здесь в Абхазии, мы понимаем, насколько важно нам привлечь то небольшое количество профессионалов, которые у нас есть, для реализации творческих проектов в республике, — подчеркнула министр. — В этот приезд Нодара Викторовича нам удалось пообщаться, поговорить о планах и сложилось представление, что у него появилось больше времени чтобы помочь капелле и музыкальному искусству республики в целом. Имя Нодара Чанба было связано с культурным подвижничеством".

По ее словам, привлечение профессионалов, которые состоялись за пределами Абхазии, очень важно для наших внутренних процессов, так как порой получается, что страна живет в отрыве от общей мировой культурной жизни, и важно сверять профессиональные "часы".

Абхазские композиторы Бах, Моцарт и Рахманинов

В планах министерства культуры расширить гастрольную деятельность Государственной хоровой капеллы. В этом году планируется выступление в доме музыки в Москве и в Твери, в будущем году участие в концертах в Казани.

В этом году капелла по объективным причинам не участвовала в Пасхальном фестивале, но Арсалия отметила, что выступления капеллы за пределами страны очень важны.

"Каждый раз в рамках культурного сезона мы рады представить капеллу – это один из тех коллективов, через который зрители в других странах воспринимают высокий показатель музыкальной культуры нашей страны, — уверена министр культуры и охраны историко-культурного наследия. — Я уверена, если Нодар Викторович сумел заставить петь на абхазском языке корейцев, то задачи, которые стоят в Абхазии, объединив усилия, точно сможем решить. Его работа для нас – это большие ожидания и творческий трепет. Я очень рада, что Нодар Чанба согласился на такое сотрудничество".

Нодар Чанба рассказал, что в сентябре будет поездка в Москву на престижный фестиваль и планируется выступление со знаменитым виолончелистом Александром Князевым.

"Как заправка для машины, так для творческого коллектива необходим один такой концерт в год. Капелла с радостью предвкушает встречу с этим музыкантом на сцене", — отметил директор Государственной хоровой капеллы Абхазии.

А самое крупное мероприятие намечается в марте 2018 года - концерт памяти погибших в Отечественной войне, на котором исполнят "Реквием" Моцарта.

"Исполнить этот реквием — мечта, не только моя, но и любого музыканта, тем более в рамках такой даты, — подчеркнул Нодар Чанба. – "Реквием" Моцарта уже пели с капеллой по частям. Гениальную музыку исполняли в Пицундском храме. "Реквием" — такое сочинение для хора, которое организует, шлифует хор и придает ему форму. И здесь такое совпадение, стечение обстоятельств – памятная дата,так что в репертуаре капеллы тоже требуется такое сочинение".

По мнению Чанба, какие бы песни не пели в абхазской капелле, классическую музыку или народную, обязательно должны быть в репертуаре сочинения Моцарта, Верди, Баха и других композиторов.

"Кстати, Бах всегда входил в репертуар, это мой любимый композитор. Бах и Чайковский – это высшие явления в музыкальной культуре, достояние всего человечества, и я абсолютно убежден, что это достояние всего абхазского народа тоже. Для меня Бах, Моцарт, Бетховен, Рахманинов — абхазские композиторы, потому что в духовном плане они дают огромный импульс, понимание предназначения музыкантов, и вообще людей".

Дирижер заметил, что именно музыка позволяет человеку через гармонию звуков познавать жизнь более объемно.

© Sputnik. Зафас Гамгия Нодар Чанба: в марте 2018 года исполнится мечта

"Это не мое открытие. Еще древние греки понимали, что в воспитании детей первый предмет – музыка. Огромное значение придавали ладам музыкальным. Может, я слишком широко говорю и переношусь в профессиональную сферу, вы останавливаете меня, — с улыбкой сказал Нодар Чанба. — Греки считали лидийские и ионийские лады, современные мажор и минор, развращающими людей. А сегодня вся эстрадная музыка в мире построена именно на этой, с точки зрения древних, развратных ладах".

Музыка – исповедь

На вопрос о том, как часто Нодар Чанба — человек мира, проработавший в разных странах, а ныне живущий во Франции, будет находиться в Абхазии, директор капеллы ответил, что каждый абхаз должен задуматься о том, что он может сделать для своего государства.

"Не нужно говорить больших слов – человек мира. Можно и в Абхазии жить и быть человеком мира. Страна наша тоже часть мира, — отметил Нодар Чанба. — Где бы мы не находились, мы все равно в Абхазии. Абсолютно убежден, также думают и Хибла Герзмава, и Алиса Гицба, Думаете я очень нужен французскому народу или французской культуре? Надо трезво смотреть на вещи. Где бы мы не находились, наша душа здесь".

Абхазскую музыкальную культуру Чанба продвигал и будучи в Южной Корее, работая профессором Сеульского университета.

"Помню процесс работы в корейском оркестре над абхазскими песнями. Огромная работа была проведена, чтобы корейцы произнесли звуки, которых нет в их природе. Надо сказать "р", а у них язык не вибрирует. Корейцам очень тяжело понять разницу в буквах "п", "б", "в", "ф". Если я скажу "Папаротти", "Пафаротти" или "Паваротти" они не слышат разницы, дня них все звучит одинаково. Это феномен, но реальность. И чтобы научить таких людей петь на абхазском языке, где буквы "Ҟ", "ҵә" и так далее, надо не просто работать, а еще и знать проблемы языка данного народа и учить их", — заметил директор капеллы.

При этом Чанба отметил заинтересованность коллективов, в которых он работал.

"Любой профессиональный коллектив пойдет за художественным руководителем, если чувствуют, что могут чему-то новому научиться. И это уже позволяет поработать так, чтобы они пели на абхазском языке. И как некоторые говорили, произношение даже было лучше, чем у абхазской капеллы. Может быть потому что, зная язык, не артикулируя по хоровому, произносят слова, а в итоге выходит каша", — заметил он.

На вопрос о том, есть ли разница между абхазским и европейским зрителем, Нодар Чанба отметил, что чаще старается находить то, что объединяет всех людей.

"Зритель с небольшой разницей везде одинаков. Когда музыкант на сцене искренен, исповедует что-то через музыку, а не просто исполняет ноты и издает звуки, тогда зритель в любой стране хорошо воспринимает. Не ищу в мире различия во всех областях, а стараюсь находить, в чем похожи люди на этой планете. И я нахожу очень много схожих моментов. Например, Апсуара, о котором мы говорим, я увидел Корее. Приветствие, почитание старших у них даже больше. Наверное, в старину у нас был такой уровень, но на сегодняшний день такого у нас нет, — поделился наблюдением Чанба. - Мои студенты называли меня сенсемин –профессор по-корейски. Для них Бог наверху, а сенсемин — профессор внизу. Беспрекословное почитание, которое не обсуждается. Такого отношения я желаю всем профессорам".

По поводу организации концертов Государственной хоровой капеллы Абхазии директор коллектива заметил, что заинтересовать французов очень сложно.

"Когда только приехал во Францию, я в течение года выяснял, как сделать, чтобы привезти капеллу. Когда начинаешь конкретно спрашивать, дальше дело не продвигается. Из области фантастики, если когда-то удастся это сделать. Совершенно другая страна, другой народ. Я очень долго жил в Корее, страна намного лучше Франции по культурному и музыкальному уровню", — считает Чанба. — Мы судим о Европе, в частности, о Франции, по книгам и фотоальбомам, а в реальности страна совершенно другая. Посещая Лувр и Елисейские поля, не узнаешь страну, надо там пожить".

Чанба напомнил, что Государственная хоровая капелла Абхазии дважды ездила с выступлениями в Германию.