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Чанба и Арсалия рассказали на пресс-конференции в Sputnik о планах капеллы

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SputnikАмра Амичба, Зафас Гамгия
© Sputnik. Амра Амичба, Зафас Гамгия

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия.

Нодар Чанба рассказал, что капелла исполнит "Реквием" Моцарта в марте 2018 года на концерте памяти погибших в Отечественной войне.  

"Исполнить этот реквием —  мечта, не только моя, но и любого музыканта, тем более по такой дате", — подчеркнул Нодар Чанба. 

По его мнению, какие бы песни не пели в абхазской капелле, классическую музыку или народную, обязательно должны быть в репертуаре сочинения Моцарта, Верди, Баха и других.

"Для меня Бах, Моцарт, Бетховен, Рахманинов — абхазские композиторы, потому что в духовном плане они дают огромный импульс, понимание предназначения музыкантов, и вообще людей". 

Дирижер заметил, что именно музыка позволяет человеку через гармонию звуков познавать жизнь более объемно.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сказала, что новость о назначении была резонансной, но слово назначение не главное в этом деле.  

"Если мы ежегодно реализуем проекты, связанные с Фазилем Искандером, Хиблой Герзмава, Алисой Гицба здесь в Абхазии, мы понимаем, насколько важно нам привлечь то небольшое количество профессионалов, которые у нас есть, для реализации творческих проектов в республике", — подчеркнула министр. 

По ее словам, привлечение профессионалов, которые состоялись за пределами Абхазии, очень важно для наших внутренних процессов. 

Подробнее об этом читайте здесь >>



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