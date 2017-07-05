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Волки

Эколог: популяция волков и шакалов в Абхазии заметно увеличилась

© Pixabay/Der_Windsurfer
В Абхазии
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Случай нападения волка на жителей села Тамыш Очамчырского района прокомментировал Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар 5 июля.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Амра Амичба. Популяция волков и шакалов в последнее десятилетие заметно увеличилась и численность хищников в непосредственной близости от человеческого жилья достаточно высока в Абхазии. Об этом заявил директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, комментируя случай нападения волка на людей в селе Тамыш.

По словам ученого, существуют примеры 80-летней давности, когда волк набросился на жителей села. Дбар заметил, что случай не уникальный, хотя и нельзя назвать рядовым, и причина поведения волка, скорее всего, бешенство. 

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"Бешенство является весьма опасным заболеванием и его природные очаги сосредоточены в популяциях хищных животных в природе. Волки и шакалы — естественный природный резерват возбудителя этой болезни, — сказал Роман Дбар. — Бешенство – опасное вирусное заболевание, поэтому при подобного рода событиях в первую очередь надо делать антирабическую прививку, для того чтобы обезопасить укушенного от поражения возбудителем бешенства". 

Директор Института экологии подчеркнул, что и домашние животные, которые находятся в контакте с дикими, могут быть переносчиками опасного заболевания. 

Волк
© Sputnik. Евгений Коктыш
Волк напал на троих человек в селе Тамыш

"Волк с таким же успехом мог покусать собаку и других домашних животных. А так как все млекопитающие не только переносчики, но и болеют бешенством, потенциальную опасность они могут представлять и для человека", — отметил Дбар.

Ученый пояснил, что один из способов борьбы с болезнью  - прививка домашних животных, возможно даже проводить прививку в природе. 

"Для этого используются специальные приманки, после поедания которых производится своеобразная прививка хищных диких животных", — сказал  Роман Дбар. 

При этом он признал, что в организационном и экономическом плане это непростое мероприятие, но для тех зон, где возможны подобные контакты диких животных с человеком и с домашними животными, имеет смысл их проводить, чтобы обезопасить как население, так и домашних  животных.  



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