Эколог: популяция волков и шакалов в Абхазии заметно увеличилась

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Амра Амичба. Популяция волков и шакалов в последнее десятилетие заметно увеличилась и численность хищников в непосредственной близости от человеческого жилья достаточно высока в Абхазии. Об этом заявил директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, комментируя случай нападения волка на людей в селе Тамыш.

По словам ученого, существуют примеры 80-летней давности, когда волк набросился на жителей села. Дбар заметил, что случай не уникальный, хотя и нельзя назвать рядовым, и причина поведения волка, скорее всего, бешенство.

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"Бешенство является весьма опасным заболеванием и его природные очаги сосредоточены в популяциях хищных животных в природе. Волки и шакалы — естественный природный резерват возбудителя этой болезни, — сказал Роман Дбар. — Бешенство – опасное вирусное заболевание, поэтому при подобного рода событиях в первую очередь надо делать антирабическую прививку, для того чтобы обезопасить укушенного от поражения возбудителем бешенства".

Директор Института экологии подчеркнул, что и домашние животные, которые находятся в контакте с дикими, могут быть переносчиками опасного заболевания.

© Sputnik. Евгений Коктыш Волк напал на троих человек в селе Тамыш

"Волк с таким же успехом мог покусать собаку и других домашних животных. А так как все млекопитающие не только переносчики, но и болеют бешенством, потенциальную опасность они могут представлять и для человека", — отметил Дбар.

Ученый пояснил, что один из способов борьбы с болезнью - прививка домашних животных, возможно даже проводить прививку в природе.

"Для этого используются специальные приманки, после поедания которых производится своеобразная прививка хищных диких животных", — сказал Роман Дбар.

При этом он признал, что в организационном и экономическом плане это непростое мероприятие, но для тех зон, где возможны подобные контакты диких животных с человеком и с домашними животными, имеет смысл их проводить, чтобы обезопасить как население, так и домашних животных.