Кобахия: лагерь СДЮ в Ауадхаре развивает жизненные навыки детей

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Амра Амичба. Лагерь Сухумского Дома Юношества в Ауадхаре не только досуг, но и развитие жизненных навыков детей — первой помощи, преодоление препятствий, выживания в сложных условиях. Об этом рассказала в студии радио Sputnik директор СДЮ Елена Кобахия.

Полную версию радиоинтервью с Еленой Кобахия слушайте здесь>>

Первый лагерь в Ауадхаре - эколого-оздоровительный, организован в сотрудничестве с Детским фондом ООН.

"Там задействованы 18 школ Абхазии из всех районов, где открыты молодежные клубы. В клубах четыре направления – экологическое, здоровый образ жизни, гражданское образование, и изучение языков. В лагерь попадают самые активные дети", — уточнила Кобахия.

Второй лагерь, работа которого стартуем 23 июля, будет посвящен развитию коммуникативных навыков.

"Учим детей общаться, как ходить в горы и правильно вести себя там, — сказала директор СДЮ. — Горы – это удивительное место, где раскрывается личность, где взрослые и дети взаимодействуют особенным образом, человек в этих условия раскрывает самые лучшие качества. Это место, где человек обретает силу и уверенность".

По словам Кобахия, с детьми в горы поднимется хорошо сработанная команда педагогов.

"Руководитель лагеря Таисия Алания – сотрудница Госмузея, великолепно знает и Абхазию, и горы, и лекарственные растения. В этом году мы потеряли очень важного человека – скоропостижно скончался великолепный инструктор горного туризма Валерия Агрба. С самого начала лагеря вели эти два человека, — с грустью заметила директор СДЮ, — Все остальные, которые помогают, — выпускники, бывшие ученики Сухумского Дома Юношества и команда молодых специалистов, которые работают сегодня в СДЮ. Им можно доверить детей, могут водить их в маршруты – Виктория Цулая, Инна Журавлева и другие".

Сухумский Дом юношества 18 год подряд проводит детский лагерь в Ауадхаре.



