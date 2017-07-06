Директор СДЮ о лагере в Ауадхаре: в горах раскрывается характер

"Горы – это удивительное место, где раскрывается личность, где взрослые и дети взаимодействуют особенным образом, человек в этих условия раскрывает самые лучшие качества. Это место, где человек обретает силу и уверенность", — сказала Кобахия.

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По словам Елены Кобахия, оздоровительный лагерь представляет собой не только досуг, но и развитие человеческих навыков.