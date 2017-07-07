"Послы доброй воли" отправят вундеркинда из Абхазии на саммит в Москву

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" помогло 14-летнему Эдгару Гвазава, самому юному делегату от Абхазии организовать поездку на саммит молодых дипломатов стран СНГ, Абхазии и РЮО в Москве, сказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

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"В этом году к участию в форуме приглашаются молодые дипломаты, работающие в своих столицах. В данном случае это сотрудники МИД Абхазии, а также молодые представители политических и других кругов", — отметил Тания.

Он добавил, что форум молодых дипломатов начиная с 2014 года, дал старт Международной Ассоциации молодых дипломатов и был предвестником других, аналогичных мероприятий.

Самый молодой участник форума 14-летний Эдгар Гвазава рассказал, что форум будет очень полезным для республики.

"Я сам занимаюсь изучением экономики и политики, если исходить из этой позиции, этот форум для меня уже интересен. Этот саммит приведет к тому, что связи Абхазии, Южной Осетии и стран СНГ будут становиться крепче и с учетом той политической и экономической интеграции, которая происходит в мире, маленькие страны на постсоветском пространстве должны с помощью таких саммитов укреплять взаимоотношения", — сказал Гвазава.

При укреплении взаимоотношений стран постсоветского пространства можно оставаться независимыми в эпоху интеграции, считает он.

По словам посла доброй воли Абхазии Эдгара Гвазава, этот форум приведет к укреплению связей между странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Эдгар Гвазава — юный ученый, участник программы академических исследований, он также самый молодой представитель Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии.