15:32 07 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Эдгар Гвазава и Кан Тания
© Sputnik / Илона Хварцкия

Тания: самым юным на Форуме молодых дипломатов будет вундеркинд из Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (16)
38161

Саммит молодых дипломатов стран СНГ, Абхазии и РЮО, на котором обсудят основные проблемы региона и способы их решения пройдет в этом году с 18 по 21 июля в Москве, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания.

"В этом году для участия в форуме приглашаются сотрудники МИД стран-участниц, а также молодые представители политических и других кругов, таким образом Эдгар Гвазава представит свою республику на данном мероприятии. Эдгар будет самым молодым участником форума. Благодаря благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии" Эдвар Гвазава примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве как Посол доброй воли Абхазии и член совета молодых дипломатов при МИД Абхазии", — отметил Тания. 

По словам посла доброй воли Абхазии Эдгара Гвазава, этот форум приведет к укреплению связей между странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.  

Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (16)

По теме

Второй Форум молодых дипломатов СНГ, Абхазии и РЮО прошел в Москве
Президент провел встречу с Советом молодых дипломатов МИД Абхазии
Советы молодых дипломатов Абхазии и России подписали соглашение


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

  • Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ
    Осталось не долго

    До конца этого года действующий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под арестом, уйдет с поста градоначальника.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге
Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia