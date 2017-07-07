Тания: самым юным на Форуме молодых дипломатов будет вундеркинд из Абхазии

"В этом году для участия в форуме приглашаются сотрудники МИД стран-участниц, а также молодые представители политических и других кругов, таким образом Эдгар Гвазава представит свою республику на данном мероприятии. Эдгар будет самым молодым участником форума. Благодаря благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии" Эдвар Гвазава примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве как Посол доброй воли Абхазии и член совета молодых дипломатов при МИД Абхазии", — отметил Тания.

По словам посла доброй воли Абхазии Эдгара Гвазава, этот форум приведет к укреплению связей между странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.