Тания: самым юным на Форуме молодых дипломатов будет вундеркинд из Абхазии

По словам посла доброй воли Абхазии Эдгара Гвазава, этот форум приведет к укреплению связей между странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
По словам посла доброй воли Абхазии Эдгара Гвазава, этот форум приведет к укреплению связей между странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
Делегация Южной Осетии находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.
Ведущий специалист в области авиационного транспорта Управления по транспорту Абхазии Виталий Квициния рассказал Sputnik о создании рабочей комиссии по факту жесткой посадки самолета в Пицунде.
Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.
Азербайджанский фонд страхования вкладов выставил на продажу имущество ликвидируемых финансовых организаций – Atrabank и Royalbank.
Армения лидирует по темпам промышленного производства среди стран ЕАЭС с начала года – рост почти 13 процентов.
Пробка из сотен автомобилей образовалась на казахстанско-кыргызской границе в районе контрольно-пропускного пункта «Каркыра».
В Кыргызстане ежедневно в ДТП погибают два человека и еще 20 получают травмы различной степени тяжести.
У Беларуси нет геополитических амбиций, заявил Александр Лукашенко, но национальные интересы страна должна отстаивать всеми доступными способами.
Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.
Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.
До конца этого года действующий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под арестом, уйдет с поста градоначальника.
После запуска CASA Таджикистан будет экспортировать до 70% электроэнергии, считают эксперты.
Компания GM Uzbekistan намерена до конца 2018 года увеличить число дилеров в России до 100.
Эстония намерена награждать специальной медалью военных из стран НАТО, проходивших службу на территории республики.
Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.
Азербайджанский фонд страхования вкладов выставил на продажу имущество ликвидируемых финансовых организаций – Atrabank и Royalbank.
Армения лидирует по темпам промышленного производства среди стран ЕАЭС с начала года – рост почти 13 процентов.