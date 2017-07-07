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Визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию

Первый официальный: президент Бибилов в Абхазии

© Фото: http://presidentofabkhazia.org
В Абхазии
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Первый визит Президента РЮО в Абхазию (11)
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Корреспондент Sputnik подвел итоги первого официального визита в Абхазию президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Роберт Джопуа, Sputnik

Вице-президент Абхазии Виталий Габния встретил на границе по реке Псоу делегацию Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым утром 7 июля. По пути в столицу делегация Республики Южная Осетия возложила цветы к Мемориалу добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в городе Гагра.

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
© Фото: http://presidentofabkhazia.org
Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу

Прибыв в Сухум, делегация возложила цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме. В селе Нижняя Эшера Бибилов посетил Мемориал первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.

Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера
© Sputnik. Роберт Джопуа
Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Во второй половине дня состоялась официальная церемония встречи президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и президента Абхазии Рауля Хаджимба. После того, как прозвучали гимны двух республик состоялось знакомство делегаций. В ходе протокольной встречи президентов Рауль Хаджимба поприветствовал Анатолия Бибилова и поздравил с победой на недавних президентских выборах. Президент Абхазии также сказал, что достигнутые за долгие годы взаимоотношения между нашими странами должны приумножаться. Он также подчеркнул, что республики должны расширять сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. 

Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме

Бибилов поблагодарил за теплый прием и пригласил Хаджимба посетить Южную Осетию с официальным визитом. Президент Абхазии предложение принял.

Позже главы двух государств остались общаться наедине, без присмотра журналистов. Они обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы дальнейшего развития абхазо-югоосетинских отношений. Результатом встречи стало подписание между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии плана консультаций на 2017-2018 годы, а Общественные палаты двух республик завизировали Соглашение о сотрудничестве.

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На пресс-конференции главы государств подробно рассказали журналистам о прошедшей встрече и ответили на их вопросы. 

Визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию
© Sputnik / Илона Хварцкия
Визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию

"Направлений сотрудничества много. За долгое время подписано восемь двусторонних документов. Работы будут продолжены. Эта необходимость существует. Нужно наращивать наши взаимоотношения, следует поднять их на высокий уровень. Поле для маневров есть – это могут быть экономическое направления и многие другие", — сказал Хаджимба.

Анатолий Бибилов, в свою очередь, подтвердил, что перспективы для дальнейшего сотрудничества есть. 

"Это наша жизнь – взаимоотношения, которые складывались долгие годы. Я убежден, что наши желания, президентов, исходят из интересов наших народов. Кто бы ни были президентами наших братских республик, мы обязаны приумножать наши отношения. Возможностей у нас предостаточно", — подчеркнул лидер Южной Осетии.

Высокий гость также сказал, что для развития и укрепления взаимоотношений необходимо реализовывать все соглашения, достигнутые сторонами, не оставлять их на бумаге, а претворять в жизнь. По словам главы Абхазии, Сотрудничество можно развивать в спортивной, культурной сферах, а также туристическом и курортологическом направлениях.

В завершение рабочего дня президенты прогулялись по Набережной Махаджиров, заглянули на знаменитую "Брехаловку" и отведали там кофе. 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретились с детьми из РЮО, находящимися в Абхазии на отдыхе. Хаджимба поинтересовался у детей, где они успели побывать и что увидеть. Дети в ответ сказали, что побывали на озере Рица и ознакомились с другими достопримечательностями, чем очень довольны. 

Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме


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Первый визит Президента РЮО в Абхазию (11)


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