Хибла Мукба о кастинге в "Голосе": еще больше разозлюсь и буду стараться

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Попадание на кастинг музыкального шоу "Голос" в этом году было случайным, сказала в интервью радио Sputnik певица Хибла Мукба.

"В этом году я не собиралась участвовать в кастинге. Я уже участвовала в кастинге четвертого сезона шоу "Голос", но тогда мы не афишировали, на этот раз была вероятность того, что я попаду, но наша уверенность оказалась обманчивой", — добавила она.

В любом случае, участие в кастинге такого популярного музыкального проекта – это положительный опыт, считает певица.

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"Мне удалось позаниматься с сильнейшим педагогом в течение недели, набралась опыта. Это педагог из школы "Фонографа" у Сергея Жилина, зовут ее Татьяна Семина, замечательный человек. Я была готова к кастингу, педагоги на 99% были уверены, что я пройду, но, может быть, моя ошибка была в том, что я выбрала последний день кастинга", - говорит она.

По словам Мукба, она сама могла выбирать день для выступления с 30 июня по 4 июля.

© Фото: из личного архива Дениса Хагба Участник проекта "Голос": в первую очередь я барабанщик

"Я решила, что у меня будет больше времени на подготовку но, видимо, это было ошибкой", — сказала певица.

Хибла Мукба рассказала, что для выступления на кастинге шоу "Голос" у нее было несколько песен.

"Педагог посоветовал оставить те песни, которые отправила на кастинг, эта песня Алисы Кейш "Аллилуйя", развитие в этой песне начинается к концу, но она подходит к моему тембру. Вторая песня на русском, это была песня Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь", — подчеркнула Мукба.

Хибла Мукба отметила высокую организацию кастинга музыкального проекта "Голос". По ее словам, приобретенный опыт поможет ей в профессии, и добавила, что планирует еще участвовать в кастинге проекта "Голос" в будущем.

"Еще больше разозлюсь и буду стараться", — сказала певица.

В сентябре 2016 года участниками телевизионного музыкального проекта "Голос" на первом канале стали родные братья Денис и Тимур Хагба из Абхазии.