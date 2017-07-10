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Инал Хишба

Технолог Хишба: квас полезно пить для похудения и при жажде

© Sputnik.
В Абхазии
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Инженер-технолог бродильных производств и виноделия Инал Хишба рассказал Sputnik о пользе кваса, производстве напитка и его истории.

Sputnik

Квас полезно пить для похудения и утоления жажды, рассказал в интервью радио Sputnik инженер-технолог бродильных производств и виноделия Инал Хишба.

Полную версию радиоинтервью с Иналом Хишба слушайте здесь>>

"Сейчас летняя пора и напиток очень актуальный, потому, что он жаждоутоляющий. Польза кваса состоит в свойстве стабилизации обмена веществ в организме и потому его очень полезно применять при ожирении и включать в диету. Естественно, чрезмерное употребление продукта, как всем известно, пользы не принесет, поэтому при неограниченном употреблении вред от кваса очевиден. Его также не рекомендуется потреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии", — сказал Хишба.

Инженер-технолог отметил, что напиток изготавливают, как в домашних условиях, так и в производственных масштабах.

"Производят его всегда по-разному. На производстве — это один способ, потому что там более сложная система. В домашних условиях более упрощенная система производства. На производстве, в старину, использовали хлеб или концентрат квасного сусла. На данный момент используют полуфабрикат, заготовка такая есть", — пояснил технолог.

Рассказал Хишба и об истории напитка. По его словам квас был известен тысячу лет тому назад, еще со времен Киевской Руси.

"Квас называют традиционным национальным напитком у восточных славян. Он известен со времен Киевской Руси. Квас использовали не только для утоления жажды. Он служил основой для приготовления многих блюд: окрошки, ухи и многих других. До того, как он появился, традиционным напитком считалась медовуха. Все с этого зарождалось. Квас изначально был напитком с высоким содержанием алкоголя, потому что до того, как была водка, этот напиток использовали в алкогольных целях, то есть не только для утоления жажды. После того, как появилась водка и другие алкогольные напитки, содержание алкоголя в квасе стало меньше", — подчеркнул Хишба.

Говоря о хранении напитка, Инал Хишба сказал, что все зависит от производства. Если квас изготовили в домашних условиях, то соответственно срок хранения небольшой. Квас произведенный на заводе хранится гораздо дольше, отметил инженер-технолог.



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