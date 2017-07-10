Технолог: в квасе содержится "витамин бодрости"

"В хлебном квасе содержится витамин В1- тиамин, тонизирующий нервную систему, которые еще называют "витамином бодрости", другие витамины и микро и макро элементы, а также небольшое количество спирта. Квас способствует стабилизации обмена веществ в организме, поэтому его полезно употреблять при ожирении, а также включать в диету", — считает Хишба.

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Однако, технолог предупредил, что чрезмерное употребление любого продукта пользы не принесет, поэтому и неограниченное употребление кваса вредно.