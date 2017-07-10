Четырехчасовая операция Санель Ажиба прошла лучше, чем ожидали врачи

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Анжелика Бения. Операция Санель Ажиба по отделению костного мозга от позвоночника длилась четыре часа и прошла лучше, чем ожидали врачи, сообщила корреспонденту Sputnik мама девочки Милана Лагизова.

"Жизни Санель сейчас ничего не угрожает. Врач Эвалдас Чеснулис сказал, что операция прошла лучше, чем было запланировано. Врачи не ожидали, что все пройдет успешно настолько, что это может стать большим плюсом для ее дальнейшего развития. Ну а сегодня главное ждать скорейшего заживления раны", – сказала Лагизова.

По словам Лагизовой, Санель придется около 10 дней после операции пролежать в больнице, после чего запланирована еще одна операция на вправление тазобедренного вывиха, которую должны провести в Санкт-Петербурге.

У Санель, помимо основного диагноза – мальформация Арнольда-Киари-II, ряд патологий, которые мешали девочке не только жить полноценной жизнью, но и угрожал ее жизни. Спинной мозг Санель "прилип" к позвоночнику, который давил на почки и мочевой пузырь. Все это вызывало почечные отеки и повышение температуры тела.

На операцию двухлетней Санель был собран 1 миллион 240 тысяч рублей.

По словам врачей, сложно ответить на вопрос, будет Санель ходить или нет, все будет зависеть от того, как у нее будут срастаться и крепнуть кости. Важно, что врачи выполнили свою миссию и что еще одна жизнь спасена, сказала менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.



