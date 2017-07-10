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Черепаха

Рептилия с именем: спасти черепаху Никольского

CC0 / ADGraphics /
В Абхазии
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Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, герпетолог, кандидат биологических наук Марк Пестов в эфире Sputnik Абхазия рассказали о первоочередных задачах по сохранению популяции средиземноморской черепахи в республике.

Sputnik 

Абхазские и российские ученые вот уже десять лет изучают популяцию уникальной сухопутной средиземноморской черепахи (черепаха Никольского), которая обитает в пределах Пицундо-Мюссерского заповедника.  Российский герпетолог, кандидат биологических наук Марк Пестов считает, что первоочередной задачей должно стать сохранение мест их обитания и создание условий для их популяции.

Полную версию радиоинтервью слушайте здесь>>

"Было бы здорово создать питомник черепаший, такие питомники есть во многих странах мира. Но я все-таки сконцентрировал внимание на том, что пока, к счастью, в Абхазии речь не идет об исчезновении черепах. Есть устойчивая популяция, воспроизводящая, довольно большой численности. Я глубоко убежден, что основные, главные, срочные усилия мы должны сосредоточить сейчас на том, чтобы сохранить то, что имеем, сохранить места обитания черепах", — считает Пестов.

По словам герпетолога, ежегодно в Абхазии человеческая деятельность приводит к сокращению ареала обитания черепах.

"В Абхазии есть проблема. Каждый год мы видим, что в местах, где раньше черепахи жили, идет стройка: тут апацху построили, там новую дорогу проложили", — сказал Дбар.

По словам ученого, в Абхазии живет несколько видов черепах. Среди них редкая черепаха Никольского – один из видов средиземноморских черепах.

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар отметил, что данный вид находится под угрозой исчезновения.

"К сожалению, вид средиземноморской черепахи сокращается, и он находится под угрозой исчезновения, благодаря Марку Пестову у нас есть возможность получить точную информацию о состоянии популяции", — сказал Роман Дбар.

Дбар подчеркнул, что на сегодняшний день вместе с вопросом сохранения ареала обитания черепахи необходимо ставить вопрос и о создании питомника для искусственного разведения этого вида черепах и выпуска их в природу. 

Романа Дбар рассказал Sputnik, что по распоряжению президента республики Рауля Хаджимба ведется активная работа по Пицундо-Мюссерскому заповеднику, территория которого будет огораживаться.

"Будут проведены работы по установлению четких границ, будет создаваться специальная цифровая карта  с границами, с точностью до нескольких сантиметров, которая позволит исключить споры относительно пограничных районов в заповеднике", — сказал Дбар.

Руководитель Института экологии Академии наук Роман Дбар считает необходимым, чтобы эти территории вошли в буферную зону заповедника, для того чтобы обеспечить правовую охрану территорий обитания средиземноморских черепах. 




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