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Секретарь совбеза Мухамед Килба

Килба об убийстве туриста: за гранью человеческого понимания

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (6)
111703

Вооруженное нападение на группу отдыхающих из Москвы было совершено в Гудаутском районе Абхазии во вторник 11 июля.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Чудовищным преступлением назвал произошедшее в Гудаутском районе разбойное нападение на российских туристов секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба в интервью корреспонденту Sputnik.

"Это чудовищное преступление, которое за гранью человеческого понимания. Дело чести каждого представителя правоохранительных структур республики найти этих негодяев", — заявил Килба.

Секретарь Совбеза отметил, что полученная им информация от представителей Генеральной прокуратуры республики предполагает скорейшую поимку преступников. 

"Последние доклады заместителя Генпрокурора наталкивают на определенный оптимизм, что есть возможность разыскать и задержать этих двух негодяев, которые совершили преступление – преступление тяжкое, тягчайшее. К великому сожалению, это отразится на нашем обществе, на нашем имидже, авторитете, посещаемости нашей страны туристами. Ситуация сложная", —  признал он.

Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России

Килба также подчеркнул, что расследование преступления находится под личным контролем главы государства.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.  

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

Темы:
Убийство российского туриста (6)

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