Килба об убийстве туриста: за гранью человеческого понимания

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Чудовищным преступлением назвал произошедшее в Гудаутском районе разбойное нападение на российских туристов секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба в интервью корреспонденту Sputnik.
"Это чудовищное преступление, которое за гранью человеческого понимания. Дело чести каждого представителя правоохранительных структур республики найти этих негодяев", — заявил Килба.
Секретарь Совбеза отметил, что полученная им информация от представителей Генеральной прокуратуры республики предполагает скорейшую поимку преступников.
"Последние доклады заместителя Генпрокурора наталкивают на определенный оптимизм, что есть возможность разыскать и задержать этих двух негодяев, которые совершили преступление – преступление тяжкое, тягчайшее. К великому сожалению, это отразится на нашем обществе, на нашем имидже, авторитете, посещаемости нашей страны туристами. Ситуация сложная", — признал он.
Килба также подчеркнул, что расследование преступления находится под личным контролем главы государства.
По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.
В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.
Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.
Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.
Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.