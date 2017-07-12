Тужба: шахматный фестиваль "Абхазия OPEN -2017" пройдет в четырех городах

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Амра Амичба. Шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" пройдет в четырех городах республики – в Гудауте, Сухуме, Гагре и Очамчыре. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Ожидается приезд около 500 шахматистов из России, Казахстана, Армении. Фестиваль пройдет в четыре этапа по десять дней.

"Некоторые участники приедут даже на все четыре турнира и пробудут в Абхазии все это время, — заметил Тужба. — В последние годы мы стараемся, чтобы шахматисты больше приезжали к нам, а не мы к ним. Наши дети получают опыт от соревнования с сильными соперниками. Участвуют и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины, и ветераны шахмат".

Больше всего участников обычно на турнире "Сухум-OPEN", призовой фонд которого составляет 100 тысяч рублей.

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Константин Тужба отметил, что шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" непрерывно проводится 14 лет.

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"Приезжают к нам с удовольствием, потому что у нас условия соревнований хорошие. У нас и залы хорошие, и судейство, — подчеркнул президент Федерации шахмат Абхазии. - Приезжают сильные шахматисты. Среди детей, которые приезжают, тоже сильные шахматисты из разных регионов России, они чемпионы своих краев, областей, округов".

Тужба объяснил, что Международный шахматный фестиваль "Абхазия OPEN-2017" - соревнование с большим количеством участников и проводится по швейцарской системе в девять туров.

"Там нет олимпийской системы, когда проиграл, значит выбываешь. Каждый участник играет все девять туров. И чем выше он набирает очков, тем сильнее у него будут соперники. По регламенту у нас международный турнир, хотя мы не признаны FIDE (Международная шахматная федерация — ред.), — отметил он.

XIV Международный шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" проводится при поддержке Госкомитета по спорту и Администрации города Сухум.