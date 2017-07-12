18:09 12 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье

Тужба: шахматный фестиваль "Абхазия OPEN -2017" пройдет в четырех городах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
11910

XIV Международный шахматный фестиваль "Абхазия OPEN -2017" стартует в республике с турнира "Очамчыра-OPEN" 12 июля.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Амра Амичба. Шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" пройдет в четырех городах республики – в Гудауте, Сухуме, Гагре и Очамчыре. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Ожидается приезд около 500 шахматистов из России, Казахстана, Армении. Фестиваль пройдет в четыре этапа по десять дней. 

"Некоторые участники приедут даже на все четыре турнира и пробудут в Абхазии все это время, — заметил Тужба. — В последние годы мы стараемся, чтобы шахматисты больше приезжали к нам, а не мы к ним. Наши дети получают опыт от соревнования с сильными соперниками. Участвуют и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины, и ветераны шахмат". 

Больше всего участников обычно на турнире "Сухум-OPEN", призовой фонд которого составляет 100 тысяч рублей.

Полную версию радиоинтервью с Константином Тужба слушайте здесь >>

Константин Тужба отметил, что шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" непрерывно проводится 14 лет.

Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума

"Приезжают к нам с удовольствием, потому что у нас условия соревнований хорошие. У нас и залы хорошие, и судейство, — подчеркнул президент Федерации шахмат Абхазии.  - Приезжают сильные шахматисты. Среди детей, которые приезжают, тоже сильные шахматисты из разных регионов России, они чемпионы своих краев, областей, округов". 

Тужба объяснил, что Международный шахматный фестиваль "Абхазия OPEN-2017"  - соревнование с большим количеством участников и проводится по швейцарской системе в девять туров. 

"Там нет олимпийской системы, когда проиграл, значит выбываешь. Каждый участник играет все девять туров. И чем выше он набирает очков, тем сильнее у него будут соперники. По регламенту у нас международный турнир, хотя мы не признаны FIDE (Международная шахматная федерация — ред.), — отметил он. 

XIV Международный шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" проводится при поддержке Госкомитета по спорту и Администрации города Сухум.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аэропорт Астаны
    Здесь вам не место!

    Гражданин Испании сжег свой паспорт в Казахстане, после чего провел несколько дней в центре для бомжей и был депортирован на родину. Но очень хотел остаться.

  • Портфели. Архивное фото
    Третий десяток

    Число претендентов на пост президента Кыргызстан выросло до 22 человек – от генеральных директоров компаний до временно безработных.

  • Александр Лукашенко выступает на Конгрессе русской прессы
    Нравственность в сети

    Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, считает президент Беларуси.

  • Поиски пропавшего в Лиепае Ивана Берладина
    Чуда не произошло

    Тело Вани Берладина, которого 10 дней искали всей Латвией, обнаружено без признаков жизни, скорее всего мальчик заблудился.

  • Экс-сотрудник Вильнюсской мэрии Дариус Удрис, архивное фото
    Другая правда

    Литовского чиновника отправили в отставку за сомнения в правоте «литовских партизан», призывавших к убийствам советских граждан.

  • Президент Игорь Додон наградил группу Sunstroke Project
    Белорусский вояж

    Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Беларусь с уверенностью в еще большем сближении двух стран.

  • Михаил Демиденко, руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития
    Ориентация – рубль

    Эксперты из Евразийского банка развития считают, что плавающий курс сомони, ориентированный на российский рубль, оптимален для Таджикистана.

  • Студенты в университете
    Учения свет

    Узбекистан предоставил право студентам из соседнего Таджикистана учиться в вузах республики вне квот приема на платно-контрактной основе.

  • Ледокол Botnica
    Безработный ледокол

    Эстонский ледокол Botnica с марта безуспешно пытается найти работу, после того, как Россия ввела в отношении Эстонии контрсанкции

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Очамчырцы поют на одной сцене: Шоуа из Непары и Лера Адлейба в Сухуме
Очамчырцы поют на одной сцене: Шоуа из "Непары" и Лера Адлейба в Сухуме
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia