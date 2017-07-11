Тужба: шахматный турнир "Абхазия OPEN -2017" пройдет по швейцарской системе

"Швейцарская система используется во всем мире на соревнованиях с большим количеством участников, там 9 туров, и игроки не выбывают после проигрыша, а играют все 9 туро. Чем выше игрок набирает очки, тем сильнее ему выпадает соперник", — пояснил Тужба.

Константин Тужба отметил, что шахматный фестиваль "Абхазия OPEN —2017" непрерывно проводится 14-ый год.