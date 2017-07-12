Посол: безопасность туристов из РФ должна быть приоритетом властей Абхазии

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Посол России в Абхазии неоднократно говорил руководству республики о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих — приоритетная задача местных властей, об этом российский посол Семен Григорьев заявил в интервью радио Sputnik.

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"Я и все посольство возмущено произошедшим. Это циничное преступление. Я неоднократно говорил руководству Республики Абхазия о том, что обеспечение безопасности российских отдыхающих, является их приоритетной задачей. В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев.

Если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги, подчеркнул Григорьев.

"Я сегодня размещу на сайте посольства предупреждение российским отдыхающим, чтобы они вели себя осторожно и бдительно, находясь в Республике Абхазия. Это все, что я могу сделать на этом этапе", —отметил он.

Григорьев заверил, что российское посольство находится в постоянном контакте с МВД и Генпрокуратурой Абхазии.

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"Пока, насколько я понимаю, идет операция, никаких обещаний со стороны правоохранительных органов я не слышал. Сейчас в Гудауту выехал наш консул, он будет работать с пострадавшими. Консульское сопровождение в таких инцидентах обычно касается отправки пострадавших на родину, документального сопровождения этой акции", — объяснил он.

Сотрудники посольства выполняют обязанности психологов, несмотря на то, что они не специалисты в этой области, сказал посол.

"Мы проводим весь комплекс мер, которые может провести представитель российской власти с пострадавшим российским гражданином", — отметил Григорьев.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.