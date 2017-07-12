Посол: если туристов в Абхазии не защитят, Россия продумает меры

"В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — отметил Григорьев.

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По словам дипломата, в Гудауту выехал консул, который будет работать с пострадавшими.

"Сегодня я размещу на сайте Посольства предупреждение российским отдыхающим о том, чтобы они вели себя осторожно и бдительно, находясь в республике Абхазия. Это все, что я могу сделать на этом этапе. На последующих этапах, если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги", — сказал Семен Григорьев.

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.



