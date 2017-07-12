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Семен Григорьев.
© Sputnik. Томас Тхайцук

Посол: если туристов в Абхазии не защитят, Россия продумает меры

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Темы:
Убийство российского туриста (19)
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В интервью радио Sputnik Чрезвычайный и полномочный Посол РФ в Абхазии Семен Григорьев сообщил, что он неоднократно говорил руководству Абхазии о том, что обеспечение безопасности российских туристов – их приоритетная задача.

"В связи с этим я рассчитываю, что правоохранительные органы республики в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных", — отметил Григорьев. 

Полную версию беседы с Семеном Григорьевым читайте здесь>>

По словам дипломата, в Гудауту выехал консул, который будет работать с пострадавшими.

"Сегодня я размещу на сайте Посольства предупреждение российским отдыхающим о том, чтобы они вели себя осторожно и бдительно, находясь в республике Абхазия. Это все, что я могу сделать на этом этапе. На последующих этапах, если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги", — сказал Семен Григорьев. 

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.


Темы:
Убийство российского туриста (19)

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