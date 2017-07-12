Депутат: Парламент Абхазии осуждает нападение на российских туристов

СУХУМ, 12 июл— Sputnik, Амра Амичба. Народное собрание – Парламент Абхазии готовит заявление, осуждающее нападение на российских туристов и убийство. Об этом в студии радио Sputnik сообщил депутат Рауль Лолуа.
По его словам, также будет сделано обращение к правительству и руководству страны, чтобы они в скором времени повлияли на ситуацию.
"Если они не смогут повлиять на ситуацию, она выйдет из-под контроля и мы все можем от этого пострадать. Поэтому здесь очень важны последующие действия, какие будет предпринимать власть, правительство само в целом. Министерство внутренних дел находится в составе Кабинета министров. Весь Кабинет министров несет ответственность за всю социально-экономическую ситуацию, в том числе криминогенную", — заявил Лолуа.
По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.
В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.
Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.
Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.
Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.