Депутат: Парламент Абхазии осуждает нападение на российских туристов

СУХУМ, 12 июл— Sputnik, Амра Амичба. Народное собрание – Парламент Абхазии готовит заявление, осуждающее нападение на российских туристов и убийство. Об этом в студии радио Sputnik сообщил депутат Рауль Лолуа.

По его словам, также будет сделано обращение к правительству и руководству страны, чтобы они в скором времени повлияли на ситуацию.

"Если они не смогут повлиять на ситуацию, она выйдет из-под контроля и мы все можем от этого пострадать. Поэтому здесь очень важны последующие действия, какие будет предпринимать власть, правительство само в целом. Министерство внутренних дел находится в составе Кабинета министров. Весь Кабинет министров несет ответственность за всю социально-экономическую ситуацию, в том числе криминогенную", — заявил Лолуа.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

© Sputnik. Томас Тхайцук Правительство Абхазии окажет помощь семье убитого туриста

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.