Лолуа об убийстве туриста в Абхазии: банальные бандиты без морального облика

"Дети были взяты в заложники, и преступники ждали приезда человека, который поехал за деньгами. Видя сотрудников правоохранительных органов, их отпустили, это не так называемые террористы, а банальные разбойники и бандиты, которые не имеют никакого морального облика. Это те люди, которые хотели получить легкие деньги" — сказал Лолуа.

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По словам Лолуа, если не будут предприниматься какие-то конкретные меры, то, к сожалению, ситуация будет ухудшаться.



