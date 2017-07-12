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Член Общественной палаты Рауль Лолуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лолуа об убийстве туриста в Абхазии: банальные бандиты без морального облика

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Темы:
Убийство российского туриста (19)
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Депутат Народного Собрания Абхазии, член парламентского комитета по обороне и безопасности Рауль Лолуа в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент, связанный с убийством туриста в Гудауте, и обсудил ситуацию преступности в целом.

"Дети были взяты в заложники, и преступники ждали приезда человека, который поехал за деньгами. Видя сотрудников правоохранительных органов, их отпустили, это не так называемые террористы, а банальные разбойники и бандиты, которые не имеют никакого морального облика. Это те люди, которые хотели получить легкие деньги" — сказал Лолуа.

Полную версию интервью с Раулем Лолуа читайте здесь>>

По словам Лолуа, если не будут предприниматься какие-то конкретные меры, то, к сожалению, ситуация будет ухудшаться.


Темы:
Убийство российского туриста (19)

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