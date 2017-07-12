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Пресс-конференция, посвященная II Международному джазовому фестивалю

Джаз подлечит душу: международный фестиваль в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная II Международному джазовому фестивалю, который пройдет в Сухуме 13 и 21 июля в Абхазской госфилармонии имени Гумба, состоялась в пресс-центре Sputnik в среду 12 июля.

Sputnik, Амра Амичба

Два разножанровых концерта с разными музыкантами пройдут в Абхазской госфилармонии в рамках II Международного джазового фестиваля. Об этом сказала художественный руководитель филармонии Эсма Джениа. 

По ее словам, первый фестиваль вызвал живой отклик и большой интерес у зрителей, поэтому в этом году при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия решили провести джазовый фестиваль в два дня.

Музыканты Александр и Дмитрий Бриль, которые будут выступать в первый день фестиваля 13 июля, отметили, что сцена Абхазской филармонии  - естественная площадка для раскрытия джазового жанра. 

"Джаз — искусство элитарное, сцена филармоническая подходит. Мы не будем грузить сплошной элитарщиной, представим демократический вариант концерта — это будет Элингтон, Гершвин", — сказал саксофонист Дмитрий Бриль.  

По мнению российского музыканта Александра Бриль, лето – прекрасное время для проведения джазовых праздников. 

"Вдвойне приятно, что это произойдет в  Абхазии, где туризм, с Божьей помощью, начинает процветать. И естественно, чтобы доставить праздник и приезжающим туристам, и местным жителям, я считаю, в Абхазии благодатная почва для проведения подобных фестивалей. Очень надеюсь, что публика получит удовольствие, а мы всеми силами постараемся это удовольствие ей доставить", — сказал саксофонист.              

Браться Бриль 13 июля представят программу, посвященную Дюку Элингтону, по их словам, отцу-основателю джазового жанра в мире. 

Саксофон
CC0 / https://pixabay.com /
Джазовая Абхазия

"Не случайно мы пригласили в этот раз народного артиста России Алексея Кузнецова. Довольно-таки известный человек в джазовом мире. Долго и плодотворно сотрудничал с нашим отцом и потом с нами, друг семьи", — заметил Александр Бриль.  

Президент творческой общественной организации музыкальных деятелей Московской области Дарья Салихова заявила, что российские музыканты проявляют интерес к фестивалю и намерены расширить свое участие.   

"Российская сторона хочет принимать участие в этом фестивале. Здесь потрясающая филармония и потрясающие люди. Здесь есть люди, которым нужен джаз, — подчеркнула Салихова. — Надеемся, фестиваль будет ежегодным. На следующий год российская сторона расширит состав. И можно будет не только два дня проводить фестиваль. Мы очень рады, что солнечная Абхазия принимает нас здесь так радостно". 

Художественный руководитель Абхазгосфилармонии Эсма Джениа, рассказала, что второй концерт в рамках II Международного джазового фестиваля будет необычным, где будет выступать акапельный вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы.

"Это совсем другое звучание. Камерное, мягкое, более интимное. На сцене не будет ни одного музыкального инструмента. Все будет воспроизводиться, так сказать, голосовыми связками –голосом четырех музыкантов. И ритм будет воспроизводить битбоксер, и собственные мелодии, и все подголоски. Для нас это необычный жанр, потому что не так много хоровых коллективов к нам приезжают. Мы знаем нашу замечательную хоровую капеллу, слушаем народные хоры, а вот с такого рода эстрадно-джазовым многоголосным исполнением у нас не знакомы, поэтому очень жду живого интереса и полного зала".  

В завершении пресс-конференции, Джениа еще раз пригласила всех гостей и жителей Абхазии на концерты II Международного джазового фестиваля в Абхазской госфилармонии 13 и 21 июля в 19 часов. 

"Многие люди приезжают поправить здоровье на море, а джаз может подлечить вашу душу. То есть снять какие-то оковы, цепи, барьеры, которые накапливаются в течение рабочего года.  Потому что джаз – это свобода, это импровизация, детскость, наивность в хорошем смысле. Джаз – это настоящие человеческие чувства". 

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия. 



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