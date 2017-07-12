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Братья Бриль и Cool&Jazzy: хедлайнеры о джазовом фестивале в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

II Международному джазовому фестивалю, который пройдет в Абхазской госфилармонии имени Гумба 13 и 21 июля, посвящалась пресс-конференция в Sputnik Абхазия.

Художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа рассказала, что в первый день выступят браться Бриль, композитор Иван Фармаковский, контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов, ударник Денис Хагба.  

Подробнее об этом читайте здесь>>

Александр и Дмитрий Бриль 13 июля представят программу, посвященную Дюку Элингтону, по их словам, отцу-основателю джазового жанра в мире. 

На втором концерте в рамках II Международного джазового фестиваля 21 июля будет выступать акапельный вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы. 

"Многие люди приезжают поправить здоровье на море, а джаз может подлечить вашу душу. То есть снять какие-то оковы, цепи, барьеры, которые накапливаются в течение рабочего года.  Потому что джаз – это свобода, это импровизация, детскость, наивность в хорошем смысле. Джаз – это настоящие человеческие чувства". 

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия. 




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