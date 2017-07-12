Братья Бриль и Cool&Jazzy: хедлайнеры о джазовом фестивале в Сухуме

Художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа рассказала, что в первый день выступят браться Бриль, композитор Иван Фармаковский, контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов, ударник Денис Хагба.

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Александр и Дмитрий Бриль 13 июля представят программу, посвященную Дюку Элингтону, по их словам, отцу-основателю джазового жанра в мире.

На втором концерте в рамках II Международного джазового фестиваля 21 июля будет выступать акапельный вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы.

"Многие люди приезжают поправить здоровье на море, а джаз может подлечить вашу душу. То есть снять какие-то оковы, цепи, барьеры, которые накапливаются в течение рабочего года. Потому что джаз – это свобода, это импровизация, детскость, наивность в хорошем смысле. Джаз – это настоящие человеческие чувства".

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия.



