"Калашников" и горячий источник: отдых "Юных патриотов"

Роберт Джопуа, Sputnik.

Долгожданный день

"Юных патриотов" ждали в военной части Министерства обороны Абхазии. Военные показывали вооружение, рассказывали о характеристиках. Танки, БТРы, зенитные установки – дети с удовольствием рассматривали технику и с нетерпением ждали разрешения ее потрогать. Им разрешили не просто подойти поближе, но и "оседлать" грозные машины. Юные гости без долгих приглашений ринулись и "обстреляли" действующие экспонаты из смартфонов с обязательным селфи. Пальнуть из танка детям, конечно же, не дали. А вот на военном полигоне у моря им разрешили попробовать себя в стрельбе из настоящего "Калашникова". Девчонки в этом деле не отставали от мальчишек.

"Мне главное услышать этот звук, а не попасть по мишеням", — признался один из юных стрелков.

© Sputnik. Роберт Джопуа Участники лагеря "Юный патриот" в Очамчыре

Международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" проводится в Абхазии уже в четвертый раз. Его участниками становились дети из Сирии, Луганской Народной республики, ряда регионов России и, конечно же, Абхазии. На этот раз в республике отдыхают и познают страну 15 школьников из Москвы. Еще пятеро детей присоединились из районов Абхазии. Открылся лагерь 1 июля, а завершится 15-го. Расположен он в Сухуме. За это время "патриоты" побывали в Новом Афоне, посетили достопримечательности столицы.

"У нас расписан каждый день. Утром и вечером ходим на море. Полтора часа ребята купаются и загорают. Там же проводим различные соревнования на воде и на пляже. Помимо этого проводим различные мероприятия интеллектуального и спортивного характера на территории гостиницы, где расположен лагерь. Побывали в Новом Афоне, где увидели практически все достопримечательности. Но больше всего, по-моему, дети ждали посещения военной части и стрельбу из автоматов", — рассказал вожатый Аляс Акаба.

© Sputnik. Роберт Джопуа Участники лагеря "Юный патриот" в Очамчыре

Война и театр

В Сухуме, по словам вожатого, для детей были организованы четыре экскурсии по городу. Их водили в музей, в художественную галерею и в Русский драматический театр на спектакль "Черная курица или Подземные жители", который дети восприняли на ура. Юный театральный критик из Москвы Елена Андреева, перечисляя запомнившееся ей в Абхазии, отдельно отметила игру актеров РУСДРАМа.

"Я не первый раз участвую в лагере, поэтому немного знакома с республикой. С удовольствием приехала и в этом году, если получится, то приеду еще. Впечатления, как всегда, только самые хорошие: завораживающая природа, очень интересные люди меня окружают. Вчера были в РУСДРАМе, смотрели спектакль "Черная курица или Подземные жители" – хорошо играют актеры, с удовольствием еще раз пошла бы в этот театр", — сказала Елена.

Еще одна москвичка, шестиклассница Ева Борисова, в республике впервые. По ее словам, первое, что ей бросилось в глаза– здания, разрушенные или обстрелянные в ходе Отечественной войны народа Абхазии.

"Я узнала, что у вас была страшная война. Жалко людей, которые пережили ее, ведь это страшно", — размышляла Ева.

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Разобравшись немного в современной истории страны, девочка стала больше обращать внимание на ее природу, достопримечательности и атмосферу, созданную в лагере. На правах хозяев, местные участники лагеря делают все, чтобы гостям понравилось пребывание в республике. Один из них — одиннадцатиклассник Самсон Маргия из Ткуарчала. Он уже "старожил" лагеря. Помимо общения с ровесниками из России, по его признанию, для него важно рассказать о стране то, что не входит в программу.

© Sputnik. Роберт Джопуа Участники лагеря "Юный патриот" в Очамчыре

"Лагерь мне нравится. Здесь можно провести время с пользой, познакомиться с хорошими людьми, пообщаться. Но так как люблю историю, я много рассказываю российским друзьям о нашей стране. Какие-то детали, которые они не услышат, к примеру, во время обычной экскурсии", — рассказал Самсон.

Дружба народов

Руководитель московской группы Юлия Мирошина подчеркнула, что главная цель лагеря – это дружба и сплочение двух народов. Она уверена, что в течение двух недель, которые ребята проведут в Абхазии, завяжется дружба, которая в будущем поможет найти общий язык для развития двух государств.

"Для некоторых детей лагерь — это открытие Абхазии. Мы путешествуем по Сухуму, по Абхазии, наши вожатые рассказывают историю республики. Молодые курсанты, которые рассказывают мальчикам об оружии, заодно учат детей абхазскому языку. Дружба и сплочение двух народов — главная цель, а также патриотическое воспитание и сближение детей наших стран", — добавила Мирошина.

На обратном пути из Очамчыры уже заметно уставших детей привезли на горячие источники в селе Кындыг. Тяжелый, но интересный день завершился обтираниями лечебной грязью и купаниями в серо-водородном бассейне.

© Sputnik. Роберт Джопуа Участники лагеря "Юный патриот" в Очамчыре

Впереди еще три дня. В программе запланировано посещение озера Рица. В последний вечер российские и абхазские дети планируют провести флэшмоб: своими усилиями дети готовят небольшой концерт, в котором будут использованы элементы абхазских и русских народных танцев.