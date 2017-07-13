"Юные патриоты" стреляли из "Калашникова" и катались на БТР

В среду 12 июля его участники посетили одну из военных частей Минобороны республики, расположенную в Очамчырском районе. Военнослужащие показали и рассказали детям о военной технике, стоящей на вооружении.

Международный военно-исторический лагерь "Юный патриот" проводится в Абхазии уже в четвертый раз. Его участниками становились дети из Сирии, Луганской Народной республики, ряда регионов России и, конечно же, Абхазии. На этот раз в республике отдыхают и познают страну 15 школьников из Москвы. Еще пятеро детей присоединились из районов Абхазии. Открылся лагерь 1 июля, а завершится 15-го. Расположен он в Сухуме. За это время "патриоты" побывали в Новом Афоне, посетили достопримечательности столицы.

"У нас расписан каждый день. Утром и вечером ходим на море. Полтора часа ребята купаются и загорают. Там же проводим различные соревнования на воде и на пляже. Помимо этого проводим различные мероприятия интеллектуального и спортивного характера на территории гостиницы, где расположен лагерь. Побывали в Новом Афоне, где увидели практически все достопримечательности. Но больше всего, по-моему, дети ждали посещения военной части и стрельбу из автоматов", — рассказал вожатый Аляс Акаба.

На обратном пути из Очамчыры уже заметно уставших детей привезли на горячие источники в селе Кындыг. Тяжелый, но интересный день завершился обтираниями лечебной грязью и купаниями в серо-водородном бассейне.

Впереди еще три дня. В программе запланировано посещение озера Рица. В последний вечер российские и абхазские дети планируют провести флэшмоб: своими усилиями дети готовят небольшой концерт, в котором будут использованы элементы абхазских и русских народных танцев.

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