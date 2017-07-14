Джаз, Мерабова и детский плач: открытие фестиваля в Сухуме

О том, как прошел первый день фестиваля, и из-за чего зрительнице Мариам Мерабовой неожиданно пришлось выйти на сцену и почему джазмены вдруг начали играть колыбельную из "Спокойной ночи, малыши!", читайте в материале Амры Амичба.

Посвящение Дюку

Для поклонников джаза в республике Абхазская госфилармония второй год подряд проводит Международный джазовый фестиваль с приглашением российских музыкантов.

"Теплый прием, который получил концерт прошлого года, и живой отклик поддержали нас и помогли нам продолжить эту работу и инициировать проведение ежегодных джазовых встреч, регулярных джазовых фестивалей. II Международный джазовый фестиваль 2017 года растянулся уже на два дня, — сказала, приветствуя зрителей, художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа. — Мы обещали праздник, не буду многословной, так как задерживать праздник и не допускать его до сердца людей, мне кажется, большое преступление, поэтому приглашаю на сцену наших музыкантов".

В первый фестивальный день в концерте приняли участие Народный артист России, легендарный гитарист, мэтр российского джаза Алексей Кузнецов, саксофонисты братья Александр и Дмитрий Бриль, пианист Иван Фармаковский, контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов — участник ТВ-проекта Первого канала "Голос" Денис Хагба, а также одна из самых востребованных джазовых певиц Москвы Ирина Родилес.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй международный джазовый фестиваль

"Добрый вечер, друзья мои! Нам очень приятно здесь быть. Говорю нам, потому что высказываю мнение всех музыкантов. Нам очень приятно видеть вас в этой прекрасной филармонии. Летом можно отдохнуть, прийти с детьми в какое-то культурное место и послушать хорошую музыку. Друзья мои, у вас хороший вкус, потому что у тех, кто любит джаз, хороший вкус. Третий фестиваль обязательно будет. Ежегодный фестиваль гарантирован", — пообещал саксофонист Александр Бриль.

Он отметил, что музыканты посвящают вечер джазовой музыки Дюку Элингтону.

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"Это человек, который основал сам жанр джаза. И он достоин того, чтобы ему посвящали концерты, фестивали, — сказал Александр. — Когда у Дюка Элингтона в 30-ые годы спросили, какую музыку вы играете, он ответил примерно так: я не знаю, что такое джаз, я играю музыку XX века. И мы сегодня в посвящение Дюку Элингтону хотим сыграть для вас музыку XX века".

В последовавшей композиции Дюка Элингтона, солируя, вступала гитара Народного артиста России Алексея Кузнецов, по своему развивая тему, вслед зазвучал рояль Ивана Фармаковского, а затем подключился и весь оркестр – саксафоны братьев Бриль, ударные Дениса Хагба. В завершении джазовой импровизации музыканты удостоились возгласов "Браво!".

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй международный джазовый фестиваль

"Мне понравились сольные партии саксофониста Александра Бриля и пианиста Ивана Фармаковского. Они не просто играли на инструментах, в их руках инструменты через джазовую музыку разговаривали со зрителем, затрагивая струны души", — поделилась ощущениями после концерта зрительница Асида.

Помимо произведений Элингтона, на концерте прозвучали композиции Джорджа Гершвина, несколько мелодий из репертуара легендарной группы "The Beatles".

Сольный блок легендарного гитариста, мэтра российского джаза Алексей Кузнецов произвел впечатление на зрителей, что подтверждалось громкими аплодисментами.

Колыбельный экспромт

Затем на сцену вышла одна из самых известных и востребованных джазовых певиц Москвы Ирина Родилес.

"Тронута вашим теплым приемом. Без ведома Хиблы Герзамава хочу передать вам привет от нее. Мы с ней дружим. Она изумительная певица. Хибла поет и джаз, но то, что она делает с классическими вещами и с абхазскими песнями – это потрясающе. Преклоняюсь перед ее талантом", — сказала Ирина Родилес, обращаясь к соотечественникам народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава. - Я спою вам песню "Lover Man" Билли Холидей – певицы с трагической судьбой".

А вторым номером исполнила композицию Бобби Тиммонса, посвященную дочери.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй международный джазовый фестиваль

Истинной поклонницей джаза оказалась зрительница из последнего ряда, даже плачущий ребенок не заставил ее покинуть зал. Маленький зритель, которой хныкал с самого начала концерта, сопровождая джазовые импровизации детским голосом, ко второй песне Ирины так громко разрыдался на весь зал, что игнорировать уже никак не получалось.

"Приводите его к нам", — с улыбкой сказала Родилес, а пианист Иван Фармаковский при вступлении к следующей песне солистки добавил джазовую импровизацию на тему колыбельной из заставки к передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Необыкновенный концерт

Словно подтверждая, что импровизация – отличительная черта джаза, программа первого концерта II Международного джазового фестиваля менялась в режиме реального времени.

Неожиданно для самой себя участницей фестиваля стала финалистка шоу "Голос", солистка группы "Мирайф" Мариам Мерабова, которая пришла на концерт вместе с супругом в качестве зрительницы. Саксофонист Александр пригласил ее на сцену.

"Мы приехали в Сухум отдыхать, и так замечательно совпало, что в это время здесь проводится джазовой фестиваль. Прокатимся на лодочке по Миссисипи", — сказала Мерабова, запевая известную джазовую композицию.

Зрители не дали ей уйти со сцены пока она не спела еще одну песню. За роялем аккомпанировал Мариам ее супруг Армен Мерабов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй международный джазовый фестиваль

И надо отметить, что зрителям первого концерта II Международного джазового фестиваля несказанно повезло: они воочию могли наблюдать рождение настоящего джаза – как именитые музыканты, впервые встретившись на сцене, импровизируют и демонстрируют слаженность, которая достигается только идеальным слухом, чувством ритма и музыки.

У каждого еще есть возможность насладиться джазовой музыкой, ведь второй концерт фестиваля совсем скоро — 21 июля.

Художественный руководитель Абхазгосфилармонии Эсма Джениа рассказала, что второй концерт в рамках II Международного джазового фестиваля будет необычным, где будет выступать акапельно вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы.

"Это совсем другое звучание — камерное, мягкое, более интимное. На сцене не будет ни одного музыкального инструмента. Все будет воспроизводиться, так сказать, голосовыми связками –голосом четырех музыкантов. С такого рода эстрадно-джазовым многоголосным исполнением у нас не знакомы, поэтому очень жду живого интереса и полного зала", — сказала Джениа, приглашая зрителей на концерт акапельного вокального квартета Cool&Jazzy в Абхазскую филармонию 21 июля в 19 часов

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия.