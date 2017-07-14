Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии

В первый фестивальный день в концерте приняли участие Народный артист России, легендарный гитарист, мэтр российского джаза Алексей Кузнецов, саксофонисты братья Александр и Дмитрий Бриль, пианист Иван Фармаковский, контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов, участник ТВ-проекта Первого канала "Голос" — Денис Хагба, а также одна из самых востребованных джазовых певиц Москвы — Ирина Родилес.

Словно подтверждая, что импровизация – отличительная черта джаза, программа первого концерта II Международного джазового фестиваля менялась в режиме реального времени.

Неожиданно для самой себя участницей фестиваля стала финалистка шоу "Голос", солистка группы "Мирайф" Мариам Мерабова, которая пришла на концерт вместе с супругом в качестве зрительницы.

"Мы приехали в Сухум отдыхать и так замечательно совпало, что в это время здесь проводится джазовой фестиваль. Прокатимся на лодочке по Миссисипи", — сказала Мерабова, запевая известную джазовую композицию.

Зрители не дали ей уйти со сцены, пока она не спела еще одну песню. За роялем аккомпанировал Мариам ее супруг Армен Мерабов.

Второй концерт в рамках II Международного джазового фестиваля пройдет в Абхазской госфилармонии 21 июля. Будет выступать акапельный вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы.

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия.

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