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Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии

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© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Первый концерт в рамках II Международного джазового фестиваля прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба в четверг 13 июля.

В первый фестивальный день в концерте приняли участие Народный артист России, легендарный гитарист, мэтр российского джаза Алексей Кузнецов, саксофонисты братья Александр и Дмитрий Бриль, пианист Иван Фармаковский, контрабасист и бас-гитарист Владимир Кольцов-Крутов, участник ТВ-проекта Первого канала "Голос" — Денис Хагба, а также одна из самых востребованных джазовых певиц Москвы — Ирина Родилес. 

Словно подтверждая, что импровизация – отличительная черта джаза, программа первого концерта II Международного джазового фестиваля менялась в режиме реального времени. 

Неожиданно для самой себя участницей фестиваля стала финалистка шоу "Голос", солистка группы "Мирайф"  Мариам Мерабова, которая пришла на концерт вместе с супругом в качестве зрительницы. 

"Мы приехали в Сухум отдыхать и так замечательно совпало, что в это время здесь проводится джазовой фестиваль. Прокатимся на лодочке по Миссисипи", — сказала Мерабова, запевая известную джазовую композицию. 

Зрители не дали ей уйти со сцены, пока она не спела еще одну песню. За роялем аккомпанировал Мариам ее супруг Армен Мерабов. 

Второй концерт в рамках II Международного джазового фестиваля пройдет в Абхазской госфилармонии 21 июля. Будет выступать акапельный вокальный квартет, вокал-бенд Cool&Jazzy — первый обладатель премии "Ward Swingle Award", лучшая a'cappella группа Европы.

II Международный джазовый фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Информационный партнер Sputnik Абхазия. 

Подробнее об этом читайте здесь >>



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