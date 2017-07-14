Юная пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом конкурса в Италии

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Амра Амичба. Юная абхазская пианистка Елизавета Логуа стала лауреатом первой степени на фестивале в Италии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала мама пианистки Галина Бондарева.

По ее словам, конкурс проходил в итальянском городе Пезаро.

"Разговор на Международном летнем фестивале Fiestalonia ведется на 32 языках, — заметила Галина Бондарева. — У Лизы была хорошая возможность сравнить себя и представителей других стран. У нас обучение идет по российской школе исполнительства. Интересно, как в других странах идет обучение, и как участники себя проявляют на этих конкурсах".

Мама конкурсантки отметила, что оценка выступлений шла не по соревновательному принципу. Требования серьезные – музыканты должны показать технику владения инструментом, исполнительское мастерство, оценивалась и сложность произведения, и даже манера поведения на сцене и культура исполнения.

Идет оценка квалификационная. Даже если один музыкант принимает участие в номинации, не означает, что он может победить. Его могут оценить как лауреата, дипломанта или квалифицировать как участника, если низкий уровень исполнения.

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"В жюри были четыре человека, две преподавательницы итальянской консерватории Пезаро после выступления мне даже крикнули "Браво!", — поделилась вдохновенно Лиза. - Достаточно сильные соперники, каждый по-своему хорош, конкуренция была достойная. Выступала я в категории от 13 до 15 лет".

По окончании гала-концерта и церемонии награждения к Лизе подошла преподавательница консерватории и выразила свое мнение еще раз.

"Очень доброжелательно посоветовала больше улыбаться. Лиза всегда очень сосредоточена во время исполнения. Со стороны преподавательницы было желание продолжить наше общение, мы обменялись визитками, — сказала мама юной пианистки. — Нам очень важна была оценка преподавателей консерватории Пезаро. Есть у нас такая мечта по окончанию музыкального училища в Сухуме поступить в консерваторию".

Елизавета Логуа уже 10 лет занимается музыкой, она начала посещать музыкальную школу в пять лет.

"С пяти лет занимается у Инессы Багдасарян, она удивительный педагог. Настолько влюблена в свое дело, что душа открыта навстречу каждому ребенку. Возможно, если бы был другой педагог, у Лизы не было бы такой любви и интереса к музыке, — считает Галина Бондарева. — Уже окончила музыкальную школу и поступила в Сухумское музыкальное училище к педагогу Ирине Карабулат".

Мама пианистки призналась, что представлять Абхазию на конкурсе организаторы им не разрешили.

"Слово Абхазия не прозвучало нигде. Заранее предупредили о том, что непризнанное государство, поэтому мы не имеем никакого права официально заявлять об Абхазии. Хотя мы взяли с собой флаги Абхазии — большой и маленький. Большой мы не смогли использовать, но маленький мы все равно показали. Лиза фотографировалась с дипломами и с абхазским флагом. То, что мы из Абхазии, говорили только преподавателям консерватории и тем участникам, с которыми мы познакомились. Кто из Индонезии, Австралии, Америки, Дании, Болгарии — для них слово Абхазия незнакомо. Мы пытались объяснить, что это Черное море, недалеко от Сочи. Взяли великолепный альбом об Абхазии, показывали им нашу красоту, где могли, там рассказывали", — сказала Галина Бондарева.

В Италии в городе Пезаро в рамках ежегодного международного летнего фестиваля Fiestalonia 10 июля прошел конкурс инструментальных исполнителей, в котором приняла участие и юная абхазская пианистка Елизавета Логуа.