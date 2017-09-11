Троллейбус желаний: "отпуск" водителей сухумского электротранспорта

Движение троллейбусов приостановлено на две недели из-за капитального ремонта системы канализации по улице Имама Шамиля. Водителей троллейбусов отправили в двухнедельный неоплачиваемый отпуск. Корреспондент Sputnik выяснила, как отнеслись к этому работники троллейбусного парка и чем они займутся.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В сухумском парке сиротливо стоят троллейбусы. Ближайшие две недели их никто не "запряжет". Движение временно приостановили из-за ремонта на трубопроводе, а водителей отправили в неоплачиваемый отпуск.

© Sputnik. Илона Хварцкия Труба троллейбусам: перспективы возвращения электротранспорта в Сухум

Недалеко от входа в парк вырисовывается фигура охранника.

"Если вам нужно поснимать, я вас проведу, где стоят троллейбусы", — любезно предлагает охранник Ерванд.

Ерванд уже шесть лет здесь работает и, по его словам, новость о приостановке движения этого самого дешевого в столице общественного транспорта – пять рублей за поездку – стала для него неожиданной.

"Я-то продолжаю работать. А вот водителей отправили в отпуск. Здесь у нас 19 рабочих троллейбусов. Как видите, водителей много. И они все две недели не будут работать. Есть тут семейная пара, Мираб и Светлана. Света ездит вот на этом троллейбусе", — показывает он на машину под номером 130.

Светлана – единственная женщина-водитель во всем парке, поясняет охранник. Она работает шесть лет. Супруг же Светланы, Мираб, уже 28 лет за рулем троллейбуса. Уже оба пенсионеры, но на заслуженный отдых не ушли, размер пенсии не позволяет, основной доход – зарплата. О том, что их отправляют в двухнедельный неоплачиваемый отпуск, супружеская пара узнала в последний момент.

"О двухнедельном неоплачиваемом отпуске узнала вчера от супруга. Он пришел и сказал, что с завтрашнего дня не работаем несколько дней", — рассказала по телефону Светлана.

По словам Мираба, неоплачиваемый отпуск очень расстроил водителей. Для многих это единственный источник дохода.

"Это, конечно, сказывается на нашем материальном положении. Кто-то, наверное, может просуществовать без зарплаты, есть люди, которым помогают родственники. Но кто-то с нетерпением ждет, когда придет зарплата", — с отчаянием в голосе рассказывает Мираб.

Фотоленту смотрите здесь >>

Мираб с супругой, как и многие водители, считают несправедливым, что их отправили в неоплачиваемый отпуск.

© Sputnik. Томас Тхайцук Троллейбусы покинули Сухум: битва пассажиров

"Временно прекратить работу троллейбусов решило наше начальство. Не в первый раз такое бывает. Но водительский состав не в силах что-то решить. Мы ничего не решаем. Мы считаем, что это неправильно, несправедливо. Это не по нашей вине машины остановились. Государство должно оплачивать наш незапланированный отпуск. Они решили провести ремонт канализации по улице Имама Шамиля. Мы-то тут причем?" — недоумевает Мираб.

Супруги считают, что их должны были предупредить хотя бы за несколько дней.

"Поставили перед фактом. Ничего не поделаешь. Хоть бы что-то отложили. Но мы надеемся на зарплату за прошлый месяц. Будем как-то перебиваться", — со вздохом планирует отпуск Светлана.

Смешная зарплата

В гаражном боксе возле троллейбуса с табличкой "Новый район" стоит мужчина средних лет. Увидев журналистов, с улыбкой идет навстречу. Приветливого человека зовут Альма, он работает водителем троллейбуса. Альма любит своего "рогатого кормильца". Незапланированный отпуск решил посвятить ему – что-то подремонтировать, что-то проверить.

"Единственный плюс в нашем отпуске – мы хотя бы можем посмотреть наши троллейбусы, отремонтировать, если надо", — смеется Альма.

Жизнерадостный водитель — отец троих детей. В доме работает только он. Жена – домохозяйка.

"Целая семья на мне. Детей нужно кормить, одевать, в школу отправлять. А зарплаты у нас смешные — шесть-восемь тысяч рублей. В зависимости от того, сколько часов наработаем. Если бы хоть на неделю-две раньше сказали, то, может быть, мы где-то что-то сэкономили бы, подготовились бы. Хотя, что можно сэкономить из зарплаты в шесть-восемь тысяч?" — рассуждает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Троллейбусные линии в Сухуме закрыты из-за ремонтных работ

Хоть зарплата Альмы и мизерная, но другого выхода он не видит. По его мнению, лучше за шесть-восемь тысяч поработать, чем сложа руки сидеть дома.

"Конечно, все мы понимаем, что за такую оплату никто нигде не работает. Но куда идти?" — спрашивает водитель троллейбуса.

В течение двухнедельного отпуска Альма не собирается бить баклуши. Решил заняться тем, что лучше всего умеет. Крутить баранку. Будет таксовать на личной машине.

"Слава богу, есть машина. Хоть что-то подработаю за две недели. Но как-то надо же кормить детей", — объясняет он очевидную истину.