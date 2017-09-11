Парк "отдыха": сухумские троллейбусы и их водители

Движение троллейбусов приостановлено на две недели из-за капитального ремонта системы канализации по улице Имама Шамиля. Водителей троллейбусов отправили в двухнедельный неоплачиваемый отпуск.

О двухнедельном неоплачиваемом отпуске водители троллейбусов узнали в последний момент. Отпуск расстроил планы многих из них.

"Это, конечно, сказывается на нашем материальном положении. Кто-то, наверное, может просуществовать без зарплаты, есть люди, которым помогают родственники. Но кто-то с нетерпением ждет, когда придет зарплата", — с отчаянием в голосе рассказал водитель троллейбуса Мираб.

Он, как и другие водители, считает несправедливым, что их отправили в неоплачиваемый отпуск.

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