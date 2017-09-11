Юбилейные "Органные вечера" откроются в Пицунде

СУХУМ, 11 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Композиции Баха, Франка, Сенсанса, Листа и многих других представителей классической музыки прозвучат на фестивале "Органные вечера в Пицунде", рассказала на пресс-конференции в Sputnik Абхазия организатор фестиваля, Народная артистка Абхазии Марина Шамба.
По ее словам, на фестивале также впервые прозвучат произведения, ранее не исполнявшиеся в Абхазии, среди них "Гимн Пицундскому органу", написанный директором государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба. Выбор этой композиции, по словам самого Нодара Чанба, символичен, так как в этом году проводится юбилейный фестиваль.
"Название музыки звучит очень "гимнически". Но насколько это соответствует нашему пицундскому органу, зрители будут иметь возможность это оценить", — прокомментировал Чанба.
Сам Нодар Чанба на фестивале будет дирижировать Сочинским оркестром.
"Фестиваль уникальный. Приятно наблюдать такой огромный географический охват музыкантов, разных школ, разных направлений. Также фестиваль уникален тем, что на абхазской земле впервые прозвучат такие композиторы, как Франциск Пуленк", — сказал он.
Композиции Пуленка будут исполнены Абхазским камерным оркестром под руководством дирижера Давида Терзяна.
"13 сентября будет концерт Франциска Пуленка в исполнении нашего камерного оркестра. Для меня это большая ответственность, потому что сам концерт исполняется довольно редко. Франциск Пуленк в музыкальных кругах немножечко особняком стоит, так как он не получил профессионального музыкального образования. И поэтому считается таким "полукомпозитором", — отметил солист Абхазской госфилармонии Лука Гаделия.
Фестиваль органной музыки в Пицунде впервые провел Леонид Ройзман в 1976 году. В 2012 году традиции, заложенные Ройзманом, продолжила Народная артистка Абхазии Марина Шамба.