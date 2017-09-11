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Органные вечера откроются в Пицунде

Юбилейные "Органные вечера" откроются в Пицунде

© Sputnik.
В Абхазии
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V юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" откроется в Пицундском храме 12 сентября в 20.00.

СУХУМ, 11 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Композиции Баха, Франка, Сенсанса, Листа и многих других представителей классической музыки прозвучат на фестивале "Органные вечера в Пицунде", рассказала на пресс-конференции в Sputnik Абхазия организатор фестиваля, Народная артистка Абхазии Марина Шамба.

По ее словам, на фестивале также впервые прозвучат произведения, ранее не исполнявшиеся в Абхазии, среди них "Гимн Пицундскому органу", написанный директором государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба. Выбор этой композиции, по словам самого Нодара Чанба, символичен, так как в этом году проводится юбилейный фестиваль.

"Название музыки звучит очень "гимнически". Но насколько это соответствует нашему пицундскому органу, зрители будут иметь возможность это оценить", — прокомментировал Чанба.

Видео смотрите здесь >>

Сам Нодар Чанба на фестивале будет дирижировать Сочинским оркестром.

Пресс-конференция
© Sputnik. Зафас Гамгия
Исповедь через музыку: Нодар Чанба о капелле Абхазии

"Фестиваль уникальный. Приятно наблюдать такой огромный географический охват музыкантов, разных школ, разных направлений. Также фестиваль уникален тем, что на абхазской земле впервые прозвучат такие композиторы, как Франциск Пуленк", — сказал он.

Композиции Пуленка будут исполнены Абхазским камерным оркестром под руководством дирижера Давида Терзяна.

"13 сентября будет концерт Франциска Пуленка в исполнении нашего камерного оркестра. Для меня это большая ответственность, потому что сам концерт исполняется довольно редко. Франциск Пуленк в музыкальных кругах немножечко особняком стоит, так как он не получил профессионального музыкального образования. И поэтому считается таким "полукомпозитором", — отметил солист Абхазской госфилармонии Лука Гаделия.

Фестиваль органной музыки в Пицунде впервые провел Леонид Ройзман в 1976 году. В 2012 году традиции, заложенные Ройзманом, продолжила Народная артистка Абхазии Марина Шамба.




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