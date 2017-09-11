Уникальный фестиваль: организаторы рассказали об "Органных вечерах в Пицунде"

V юбилейный международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" откроется в Пицундском храме 12 сентября в 20.00

На V юбилейном международном фестивале органной музыки прозвучат композиции Баха, Франка, Санса, Листа и многих других представителей классической музыки, рассказала на пресс-конференции в Sputnik Абхазия организатор фестиваля, народная артистка Абхазии Марина Шамба.

"Фестиваль – это праздник. Говорить о программе трудно, так как каждый артист сам выбирает, что ему играть, — отметила Шамба. – Впервые прозвучат произведения, которые ранее не исполнялись в Абхазии".

Одним из таких произведении станет "Гимн Пицундскому органу", написанный директором государственной хоровой капеллы Абхазии Нодаром Чанба.

V международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" откроется 12 сентября и продлится шесть дней.

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