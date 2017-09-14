Чкадуа о премии Искандера: будет номинация для молодых писателей Абхазии

Отмеченные почетными дипломами Международной премии имени Фазиля Искандера Виталий Шария и Ричард Чкадуа в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали о своем участии в премии.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. На церемонии вручения премии имени Фазиля Искандера, члены жюри сказали, что планируется создать номинацию для молодых писателей и поэтов из Абхазии. Об этом рассказал получивший почетный диплом премии Искандера писатель и поэт Ричард Чкадуа в четверг 14 сентября.

"Фазиль Абдулович для меня уникален, и не только для меня, а для всех читателей тем, что он создал некий свой мир. Я все время провожу параллель между ним и Экзюпери, это два писателя, которые создали идеально чистый и привлекающий читателя мир. Судьба распорядилась так, что дата смерти Фазиля Искандера совпала с датой смерти Экзюпери, наверное, это не случайно", — сказал писатель и поэт Ричард Чкадуа.

Ричард Чкадуа признался, что ему нравится поэзия Фазиля Искандера. "Первый сборник стихов Искандера был издан в 1965 году, он назывался "Доброта земли", в одном из своих интервью он говорил, что это был неудачный опыт, но затем вышел сборник "Ежевика", конечно, сокрушительная поэзия", — подчеркнул он.

© Фото: Лев Рыжков В Москве наградили лауреатов премии Фазиля Искандера

По мнению Ричарда Чкадуа, назрела необходимость издания литературного журнала, в котором печатались бы произведения на абхазском и русском языках.

"У нас очень много молодых людей, пишущих, но печатного издания как такового нет", — сказал он.

Видео с пресс-конференции смотрите здесь>>

Журналист и писатель Виталий Шария высказал слова благодарности русскому ПЕН-центру.

"Эта инициатива действительно очень важна в плане увековечения памяти нашего знаменитого земляка. Юбилеи — это одно, но премия — это то, что будет повторяться из года в год и снова и снова привлекать к творчеству Искандера литераторов и читателей", — отметил Шария.

Книга Виталия Шария, которая участвовала в премии, называется "Букет Абхазии", она вышла в 2015 году.

"Это сборник рассказов и повестей разных лет, в основном это произведения новые, которые нигде ранее не печатались", — подчеркнул Шария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шария о дипломе премии Искандера: это максимум, о котором я мечтал

В премии были представлены произведения современных писателей разных направлений. Лауреатом в номинации "Проза" стал писатель Эдуард Русаков, живущий в Красноярске. Он представил сборник повестей и рассказов "Майский сон о счастье". В номинации "Поэзия" победителем стала Ганна Шевченко, живущая в Москве. В номинации "Киносценарий" победил Аслан Галазов, он написал сценарий по Искандеру.

Вручение премии имени Фазиля Искандера прошло в Москве 9 сентября.

Сборник рассказов "Чан" Ричарда Чкадуа вошел в шорт-лист на получение премии имени Фазиля Искандера. Помимо Ричарда Чкадуа, на получение премии имени Фазиля Искандера претендовали Игорь Хварцкия, который представил на конкурс цикл своих рассказов из сборника "Дом на окраине", и Виталий Шария – сборник прозаических произведений "Букет Абхазии". Однако работы этих абхазских авторов не вошли в шорт-лист.

Российское отделение Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) учредил литературную премию имени известного российского писателя Фазиля Искандера. Прием работ для участия начался 1 декабря 2016 года и закончился 28 февраля 2017 года. Список номинантов был оглашен в день рождения Фазиля Искандера 6 марта.